17818分…柯瑞超越張伯倫 加冕勇士得分王

勇士官方推特賽後曬出柯瑞（如圖）手拿17818數字的黑白照片，慶祝他加冕隊史得分王，模仿張伯倫1962年3月2日單場狂取100分後的拍照。（取自勇士官推）

金州勇士 12日晚以117比106戰勝狀態火熱的丹佛金塊。柯瑞 狂射10記三分，入賬53分，生涯總得分1萬7818分，超越名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）塵封57年之久的1萬7783隊史得分記錄，加冕勇士隊史得分王。

官網曬出柯瑞模仿張伯倫照片

柯瑞在比賽前距離張伯倫的記錄只有18分，上半場就瘋狂拿到30分，完成歷史性超越。賽後隊友普爾（Jordan Poole）還在柯瑞頭上澆水慶祝。勇士官方推特 賽後曬出柯瑞手拿17818數字的黑白照片，模仿張伯倫1962年3月2日單場狂取100分後的拍照。

柯瑞：超越紀錄 超現實也很瘋狂

網絡記者會上，勇士設置的背景板是碩大的17818這個柯瑞的得分記錄。勇士另一名宿穆林（Chris Mullin）在賽後遠程祝賀他取得這一成就。柯瑞調侃說，坐在這個數字前有些尷尬。「這太瘋狂了。任何時候你聽到張伯倫的名字，都有點讓人望而生畏。你知道他的得分紀錄是如此之難，有些紀錄甚至是不可能被超越的。在記錄簿上接近他的任何地方，現在又超越他的記錄，這是超現實的，也是瘋狂的。」

柯瑞說，在勇士12年，球隊也打造了總冠軍的血統。「這種血統，沒有人可以帶走，它創造了很多令人驚奇的時刻。在這12年中，每當看到和我一起打球的隊友，都讓我想起一段回憶，想起那段特殊的時光、美好的想法。12年了，還能在這裡打球，並努力回到冠軍巔峰，一路走來，旅程瘋狂。」

金塊明星後衛穆雷（Jamal Murray）比賽最後50秒上籃時跌倒在地，痛苦的擊打地板。金塊13日宣佈，穆雷前十字韌帶撕裂，無限期缺戰。本賽季穆雷在場球隊百回合淨勝7.6分，不在場上時淨負分為0.5分。他的重傷，對西區第五、志在總冠軍的金塊來說，幾乎是滅頂之災。

勇士教頭柯爾表示，更衣室的每個人都在關心穆雷，為他祈禱。