仇亞線索獎勵奏效 東灣華人二手車搶案 嫌落網車找回

華人二手車行東主孫順游被搶的奧迪車已被警方尋獲。（記者劉先進／攝影）

東灣艾爾賽利度（El Cerrito）華裔二手車商東主孫順游（Danny Sun）的店鋪9日遭遇白人劫匪搶劫，奪走價值3萬1000多元的Audi S5車。員工試圖阻止劫匪，還被劫匪撞成輕傷。

孫順游12日表示，白人劫匪已被逮捕，被搶的車輛被警方找到並送回。屋崙華埠 商會主席陳錫澎表示，此前，孫順游懸賞1000元，而「亞裔 犯罪線索獎勵基金」（Crimes Against Asians Reward Fund）出資2500元，希望市民提供線索抓捕嫌犯。相信這樣的懸紅，起到效果，幫助警方抓獲嫌犯。到時等警方確認是誰提供線索後，將發放獎金。

9日下午的搶劫非常兇險，劫匪先是向車行員工示意口袋有槍，但不想使用。拿到車鑰匙準備開走時，員工擋在車前，劫匪緩慢開車撞擊，員工順勢爬到車頂，劫匪加速，員工從車頂滾下摔倒，所幸只是輕傷。截至發稿，警方還未回覆本報採訪請求。

此前，舊金山知名的「緬甸愛與巨星餐廳」（Burma Love and Superstar Restaurants）、舊金山警官協會（SFPOA）、屋崙華埠商會（OCCC）啟動針對亞裔犯罪線索獎勵基金。陳錫澎表示，商會這邊目前已籌集到5000元，而啟動時，基金就有1萬5000元。希望類似的懸賞，能讓更多目擊者站出來舉報犯罪。

屋崙華埠自發義工巡邏隊隊長鄺偉表示，不少華埠商戶踴躍捐款給基金，希望能為打擊仇恨亞裔犯罪貢獻自己的一份力量。