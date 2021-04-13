阿拉米達縣 全面開放16歲以上接種疫苗

阿拉米達縣全面開放16歲以上居民接種疫苗。（Getty Images）

繼上周宣布開放特定郵遞區號的16歲和16歲以上居民接種新冠疫苗 後，阿拉米達縣進一步開放縣內所有地區16歲和16歲以上的居民接種。

阿拉米達縣衛生局在網站上表示，即日起，縣內所有16歲和16歲以上居民可以透過加州 疫苗系統My Turn預約接種。這項決定是在何時決定的並不清楚。

舊金山市議員楊馳馬（Matt Haney）指出，阿拉米達縣除了開放給縣內所有16歲和16歲以上居民接種，也同時開放給在當地工作的民眾接種，阿拉米達縣居民甚至本周起也可預約到舊金山一個接種站接種。

楊馳馬表示，他很高興看到阿拉米達縣擴大居民接種資格，希望舊金山也能跟上阿拉米達縣的腳步。

楊馳馬推文說：「現在離加州開放給所有16歲以上居民接種疫苗的日子僅剩數日，但灣區 接種工作的不一致和不平等現象已達到極度荒謬的程度，灣區應該立即開放給所有16歲以上居民預約。」

楊馳馬表示，灣區疫苗接種資格的不一致性導致居民產生不必要的困惑，尤其是那些還未符合資格接種的居民。他認為，灣區所有縣都應該在4月15日加州全面開放接種之前，允許所有居民先行預約。

目前，灣區康苗柯士達縣，阿拉米達縣、聖他克拉拉縣和灣區以外的布特縣（Butte）及史丹斯勞縣（Stanislaus）都已經開放16歲以上居民接種疫苗。