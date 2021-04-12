反仇視 山景城高中生網路串聯多族裔遊行

當日許多年輕人到場發言，中為單傑生。（記者李榮／攝影）

仇視與歧視亞裔 的事件頻傳，社區忍無可忍，由社區青年組織的「AAPI山景城」，11日下午舉行集會，呼籲反仇視、停止對亞裔的暴力。此次山景城遊行 集會主要由年輕學生主持，也特別找來為數眾多的年輕學生擔任講者，表達訴求之外，也練習公眾的演講與領導。

當日的遊行從山景城轉運中心開始，途經早年的中國城，最後到達山景城市府前廣場。包括聯邦眾議員 艾姝（Anna Eshoo）、加州眾議員伯曼（Mark Berman）、州眾議員羅達倫（Evan Low）、州參議員貝克（Josh Baker）、巴洛阿圖市議員田中（Greg Tanaka）、聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）、李洲曉、聖他克拉拉縣檢察長羅森、庫比蒂諾市長蒲仲辰、市議員魏虹等人，以及多位學區委員都到場聲援。

主辦活動的主要為青年人，包括就讀山景城高中，以及林布魯克高中的學生。他們強調社會應該立即停止仇視，對於亞太裔的暴力更是不能容忍。當天遊行集會時，參加者也替先前在屋崙遭搶劫重傷不治的華人耆英何柏（音譯，Pak Ho）默哀。

活動組織者之一的單傑生（Jason Shan）指出，近來看到多起華裔長者被攻擊，以及各地接連發生仇視亞裔事件，很多同學都覺得「應該做一些什麼事情」，因此他與其他幾人共同籌畫這次的行動。雖然高中生們過往沒有類似的群眾運動經驗，但大家一起商討怎麼找講者、規畫動線、設計時程，並且用Google Doc分享進度；也感謝山景城市長、華人與日本裔混血的李愛倫（Ellen Kamei）持續的鼓勵與機會。

他表示，一年多來因為疫情的關係，學生是在家裡上網課，多少有些孤立。但這次透過網路串聯，並將多族裔聚集在一起，還是相當有意義，「發出聲音不是只有民選官員的工作，年輕人也可以做一些什麼事。」