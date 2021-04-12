金山小學童今返校 華人家長鬆口氣

舊金山日落區的居民張太華一家，有四個兒子，都在聯合學區上學。（受訪者提供）

新冠疫情在去年初爆發，舊金山 的居家令3月正式實施，公立學校在當時都被迫關閉。時隔一年之後，年級較低的舊金山低齡小學童將率先返校上課，也讓華人 家長備受期待。

華人家長張太華移民來美七年，住在舊金山。他的四個兒子，分別就讀於聯合學區 的學前班、小學和初中。他受訪時表示，非常期待能夠開學，這樣子小孩子能夠獲得更好的教育和學習環境，同時自己作為家長也能輕鬆一點。

張太華說，在家裡面教學的質量不如學校教得好，而且作為家長，他們也不是專業的教師，平時有很多的家務事做，兼顧起來不容易。家裡面的環境上網課也令他覺得不夠，因為在學校裡，能夠接觸到小夥伴、同學，一起玩耍，對於學生的身心發展也有好處。

而且作為四個小孩的家長，要照顧四個小孩的學習，而且他們都在家裡上網課，讓他喊「太累了」。有時候太太也出差，自己一個人要像「超級奶爸」一樣帶四個小孩的學習和生活。

「希望開學之後，孩子們能夠在學校裡學習更多的東西，」張太華說，也希望自己能夠輕鬆一點。

聯合學區的校園重啟一事備受關注，學區官員的操作更是引起官方的訴訟和罷免運動。3月時，學區正式公布小學階段的學童返校計畫。

4月12日是低齡學童首日返校，包括學前班的學生。此後，小學階段的學生以及一些弱勢群體學生，都將在本月的19日和26日開始陸續返校。返校的也並非是五天，而是「混合式」，一部分時間在學校，一部分時間還是在家裡面上網課。

距離這個學期結束還剩不到兩個月的時間。初中、高中階段則尚未有明確的返校時間表，預計他們的返校時間會是下一個學年，也就是今年秋季學期。