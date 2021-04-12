我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪繳獲槍枝

記者劉先進／布利桑頓報導
三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進 ／攝影）
三谷地區的布利桑頓治安很好，社區出現搶劫少見。陳太太人生中首次遭遇搶劫，至今心有餘悸。（記者劉先進 ／攝影）

東灣三谷地區布利桑頓（Pleasanton）華人居民陳女士11日表示，10日中午12時55分遭遇驚魂一幕。她和先生從沃爾瑪超市買東西回來，在家門口被搶劫。劫匪拿槍指著先生的頭索要錢財，兩人交出錢包、運動手表、夾克和一個提包，才逃過一劫。慌亂中，車子往前緩慢前進，先生的左腳還卡在車門間，好在鞋子硬，腳沒被卡傷。劫匪拿著搶來的信用卡亂刷，試圖消費近4000元，但信用卡公司發起警報，刷卡未成功。

布利桑頓警局行動處隊長考克斯（Larry Cox）對本報表示，已逮捕3個劫匪，繳獲一把槍和受害者財物。案件調查處於最後階段。陳女士懷疑對方是從超市就開始跟蹤、準備下手。她提醒華人朋友，外出購物或取錢要小心是否有人尾隨。也準備在門口安裝攝像頭。

•車未停妥 非裔男子衝出

陳女士說，10日中午，她和先生購物回來，準備將車停在車庫前。她當時去後車座準備拿東西。忽然，一個穿著連體衫的非裔男青年衝到面前，同時看到另一人跑到先生面前，拿槍指著先生頭說，「把錢交出來！」她當時就嚇懵了。

陳女士的先生表示，一開始聽到太太大喊大叫，就準備下車。但情急之下，車沒停下來，還在緩慢前進。他同時打開車門，試圖走出來。由於車庫只能停放一輛車，車子斜插進來後，空間狹窄，車門打不開，他的左腳夾在車門內，不能動彈。這時，兩個劫匪還在催著要錢。於是他將錢包從車窗縫隙扔出去，裡面有數百元現金和各種銀行卡、證件。

但劫匪還是不肯走，陳女士又將手腕上的運動手表、身上的夾克脫下，交給對方。去沃爾瑪買東西時，折疊包有幾磅香蕉，包包看起來很重，劫匪一併搶走。然後跳上停在旁邊的車逃之夭夭。

•家有老人 幸劫匪沒入屋

陳女士估計總共有三個劫匪，兩人搶劫，一人負責開車，否則沒這麼快逃走。嫌犯膽子很大，附近有警察時常停車休息的地方，且是中午時間。

陳女士回想起來，雖然遭遇搶劫，但也有不幸中的萬幸。首先是先生有現金，兩人還交出了手表、衣服等，不至於讓劫匪空手而歸，也不至於讓劫匪拿槍逼迫他們入屋搶劫。家裡有老人，一旦入室搶劫，後果不堪設想。其次，先生左腳被卡在車門上、不能走出來，沒有正面遭遇劫匪，也就沒激怒對方。雖然腳被夾，車子前進，但鞋子比較硬，否則腳也容易被巨大的力量壓傷甚至壓斷。「劫匪當時很緊張，手一直在抖。」

•想盜刷信用卡 失敗落網 

劫匪逃走後，陳女士幫先生脫下鞋，才得以從車門處脫身，並趕緊報警。當時檢查發現，寶馬車車身被擦掉一大塊皮。「劫匪得手後，用先生的信用卡到處買東西，累計試圖消費近4000元，但因為信用卡公司發現消費不符合平常習慣，迅速發短訊提問，這些消費都未成功。劫匪還試圖刷儲蓄卡消費，當然不行。」

陳女士說，發現劫匪在Target超市消費後，她很快報告前來的布利桑頓警員，警方聯合其他警局行動，透過監控鎖定對方，並讓她和先生辨認圖像。兩個多小時後，劫匪就已落網。

陳女士說，家門口沒裝攝像頭，否則歹徒會更快被抓到。正在準備安裝。目前估計不是針對亞裔的仇恨犯罪。但推測，夫妻倆人購物歸來，開著寶馬車，劫匪要麼一路尾隨，要麼在小區埋伏，「小區很安全，附近有公園，遛狗散步的人很多，埋伏在車中搶劫，容易被發現。估計跟蹤搶劫可能性大一點。也希望提醒華人朋友小心，購物或取錢後，一定要小心留意周邊，防止有人尾隨下手。」

因為遭遇家門口持槍搶劫，陳女士的車子沒停好，滑進車庫，擦傷車身。（陳女士供圖）
因為遭遇家門口持槍搶劫，陳女士的車子沒停好，滑進車庫，擦傷車身。（陳女士供圖）
在搶劫中，陳女士先生的腳卡在車門中，動彈不得。同時車子在前進，好在鞋子硬，腳沒受...
在搶劫中，陳女士先生的腳卡在車門中，動彈不得。同時車子在前進，好在鞋子硬，腳沒受傷。（陳女士供圖）

信用卡 華人 沃爾瑪

上一則

金山小學童今返校 華人家長鬆口氣

延伸閱讀

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪
父子兵、功夫老者… 巡邏義工隊 屋崙華埠的守護神

父子兵、功夫老者… 巡邏義工隊 屋崙華埠的守護神
狂匪搶車撞人 東灣華人車行遇劫 東主：仇恨犯罪

狂匪搶車撞人 東灣華人車行遇劫 東主：仇恨犯罪
買槍自衛要注意 受害人、酒駕、超速被捕都要上報

買槍自衛要注意 受害人、酒駕、超速被捕都要上報
舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

熱門新聞

四名歹徒試圖攻擊搶劫兩名亞裔長者，受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀。(擷自ABC 7影片)

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

2021-04-04 18:06
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)

金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義

2021-04-06 00:27
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删

美軍公布神盾艦長翹腳近距監控遼寧艦 照片疑陸續遭删
40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以

40歲大叔如何追到20歲嫩妹？網揭3要素：百分之百可以
中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低

中國製COVID-19疫苗 疾控中心主任坦言效力低
國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台

國務卿：武力改變台海現狀嚴重錯誤 迴避美是否出兵護台
共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭

共和黨金主集會 川普髒話罵麥康諾、揶揄趙小蘭