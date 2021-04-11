「讓它們更强大」 金山砸196萬挺11非牟利機構

市長布里德認為對非牟利機構的資助更有助於滿足社區居民的需求。（記者黃少華／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）聯同經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）、市長住房和社區發展辦公室、舊金山藝術委員會、「社區願景」組織，於4月10日宣布，向包括美國華人歷史學會和社區青年中心（CYC）在內的全市11個非牟利機構，提供總額196萬元的變革獎勵資助。

市府期望通過這筆資助，保持乃至擴大為經歷心理健康挑戰及淪為遊民的居民提供基本服務，支持低收入 大學生，並在米慎區（MIssion）一個可負擔房屋項目提供符合文化要求的音樂、舞蹈和其它藝術展演。

「空間購置和租賃穩定補助金」是舊金山「非牟利永續發展倡議」（NSI）的一部分。NSI為那些服務於低收入居民、並紮根於歷史上服務不足和有色人種社區的機構，獲得了超過15萬平方呎新的非牟利空間。今年所有11個NSI受資助機構都為低收入居民提供重要的服務和資源。其中8個機構由非裔、西裔、亞裔、LGBTQ或移民領導。

布里德說：「過去一年表明，舊金山本地的非牟利機構，擁有提供基本服務所需的工具和資源是多麼重要。NSI支持在整個舊金山收購關鍵社區空間。這一輪資金將有助於加强那些在社區中深受信任和根深蒂固的機構，使它們能够恢復，並且比疫情 大流行前更加强大。」

舊金山有近7000家非牟利機構。它們經常與市府合作，以應對複雜挑戰和滿足本地居民的需求。NSI由OEWD管理，通過彈性投資，防止非牟利機構流離失所。市府統計，平均而言，非牟利機構從NSI每獲得1元，在各項融資方面的杠杆效力達到7.60元。

這些資金對於確保舊金山的非牟利機構能够從新型冠狀病毒（COVID-19）疫情大流行中恢復過來，並繼續為舊金山居民提供關鍵服務和資源至關重要。例如，2019年，NSI基金支持購買位於Alabama街701號的房產，去年幫助西裔工作組迅速啟動，向舊金山一些最脆弱的居民發放食品和疫情相關援助。

負責管理這些資金的「社區願景」組織將於6月宣佈下一次房產收購申請，並舉辦多場研討會，提供更多資訊。如果資金得到市議會批准，下一輪房產搬遷改造補助金申請將於2021年底開放。

公眾可瀏覽網頁communityvisionca.org/sfsustainability了解過去的相關資訊。有關過去的NSI獲獎者和當前資源的資訊，公眾可瀏覽網頁oewd.org/nonprofits。