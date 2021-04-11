我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

「讓它們更强大」 金山砸196萬挺11非牟利機構

記者黃少華／舊金山報導
市長布里德認為對非牟利機構的資助更有助於滿足社區居民的需求。（記者黃少華／攝影）
市長布里德認為對非牟利機構的資助更有助於滿足社區居民的需求。（記者黃少華／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）聯同經濟及勞動力發展辦公室（OEWD）、市長住房和社區發展辦公室、舊金山藝術委員會、「社區願景」組織，於4月10日宣布，向包括美國華人歷史學會和社區青年中心（CYC）在內的全市11個非牟利機構，提供總額196萬元的變革獎勵資助。

市府期望通過這筆資助，保持乃至擴大為經歷心理健康挑戰及淪為遊民的居民提供基本服務，支持低收入大學生，並在米慎區（MIssion）一個可負擔房屋項目提供符合文化要求的音樂、舞蹈和其它藝術展演。

「空間購置和租賃穩定補助金」是舊金山「非牟利永續發展倡議」（NSI）的一部分。NSI為那些服務於低收入居民、並紮根於歷史上服務不足和有色人種社區的機構，獲得了超過15萬平方呎新的非牟利空間。今年所有11個NSI受資助機構都為低收入居民提供重要的服務和資源。其中8個機構由非裔、西裔、亞裔、LGBTQ或移民領導。

布里德說：「過去一年表明，舊金山本地的非牟利機構，擁有提供基本服務所需的工具和資源是多麼重要。NSI支持在整個舊金山收購關鍵社區空間。這一輪資金將有助於加强那些在社區中深受信任和根深蒂固的機構，使它們能够恢復，並且比疫情大流行前更加强大。」

舊金山有近7000家非牟利機構。它們經常與市府合作，以應對複雜挑戰和滿足本地居民的需求。NSI由OEWD管理，通過彈性投資，防止非牟利機構流離失所。市府統計，平均而言，非牟利機構從NSI每獲得1元，在各項融資方面的杠杆效力達到7.60元。

這些資金對於確保舊金山的非牟利機構能够從新型冠狀病毒（COVID-19）疫情大流行中恢復過來，並繼續為舊金山居民提供關鍵服務和資源至關重要。例如，2019年，NSI基金支持購買位於Alabama街701號的房產，去年幫助西裔工作組迅速啟動，向舊金山一些最脆弱的居民發放食品和疫情相關援助。

負責管理這些資金的「社區願景」組織將於6月宣佈下一次房產收購申請，並舉辦多場研討會，提供更多資訊。如果資金得到市議會批准，下一輪房產搬遷改造補助金申請將於2021年底開放。

公眾可瀏覽網頁communityvisionca.org/sfsustainability了解過去的相關資訊。有關過去的NSI獲獎者和當前資源的資訊，公眾可瀏覽網頁oewd.org/nonprofits。

舊金山 低收入 疫情

上一則

舊金山市立大學學生遊行 籲停止減課程裁教員

下一則

舊金山東灣、北灣 3小時內連震 最大規模3.4

延伸閱讀

金山1090萬元小商業疫情補助金來了 1400家受惠

金山1090萬元小商業疫情補助金來了 1400家受惠
金山遊民局 迎來亞裔女局長麥斯帕登

金山遊民局 迎來亞裔女局長麥斯帕登
舊金山「周日步行街」回歸 布里德：小範圍試點至10月

舊金山「周日步行街」回歸 布里德：小範圍試點至10月
舊金山市長布里德：周末將有半數金山人已打新冠疫苗

舊金山市長布里德：周末將有半數金山人已打新冠疫苗
舊金山市長布里德：周末將有半數金山人已打新冠疫苗

舊金山市長布里德：周末將有半數金山人已打新冠疫苗

熱門新聞

四名歹徒試圖攻擊搶劫兩名亞裔長者，受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀。(擷自ABC 7影片)

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

2021-04-04 18:06
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)

金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義

2021-04-06 00:27
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生