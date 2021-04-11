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舊金山市立大學學生遊行 籲停止減課程裁教員

記者黃少華／舊金山報導
舊金山市立大學的學生將於4月11日舉行大規模拯救學校線上和線下活動。（圖片由組織者提供）
舊金山市立大學的學生將於4月11日舉行大規模拯救學校線上和線下活動。（圖片由組織者提供）

舊金山市立大學（CCSF）學生4月11日（周日）進行線上和線下相結合的抗議活動，要求校方停止削減學生課程及辭退教職員。

當天上午10時至11時30分，學生先舉行一場Zoom會議。參加者需要先登錄網站linktr.ee/CCSFStudentCoalition進行登記。下午1時，參加者於24街捷運站集會。下午2時30分，集會人士將遊行至Dolores公園前的Mission高中再集會。屆時通過Instagram進行直播。

學生想向校董會和舊金山市民表達以下的訴求：

•停止削減課程，停止辭退教職員。

•使用州府提供給舊金山市立大學的疫情救助金重建學校。

•保留非裔學術研究課程，非裔的思想很重要。

•保留全國唯一的菲律賓裔研究課，不要裁掉這門課程唯一的全職教師。

•保留國際上最早的LGBTQ+課程。

•確保社區安全，不要削減英語作為第二語言（ESL）課程，以及殘障人士的課程和服務（DSPS），比如生存技巧培訓（SURVIVE）。

•保留護理計畫，免遭失去認證資格，尤其是在新冠疫情大流行期間。

•讓市民都能接受藝術教育，不要削減舞蹈、藝術和詩歌等課程。

•支持種族研究，包括亞裔美國人研究和阿拉伯研究。這些都是基本學課，不應被削減。

•保持CCSF作為一所社區大學，而非兩年初級大學。

本次活動的組織者包括：舊金山市立大學學生聯盟、灣景區（Bay View）非裔報館、美籍非裔研究部門、殘障學生計畫和服務、Anakbayan SF、菲律賓裔研究部、CCSF集體、女性和性別研究部、飛機維修技術部、勞工研究系、音樂系、建築學院、AFT 2121、加州社區大學。

今年3月3日，舊金山市立大學管理部門向全職教師發送了163份粉紅色頁面的解雇通知信。這還意味著市立大學將解僱數百名不需要書面通知的兼職教師。這個前所未有的大裁員將減少數百堂課，阻礙學生完成學業的進度和減少其它重要的社會資源。

根據組織者的說法，舊金山市立大學校董會將於本月開會，就裁員和削減課程做出最終決定。校方管理員可以使用疫情救濟資金來扭轉僵局。然而，他們拒絕使用這些資金，而是選擇裁減職位和削減基本課程。

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