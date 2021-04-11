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舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

最後6秒丟4分…悲情勇士 到手的勝利飛了

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞在防守巫師的王牌球員比爾。（記者劉先進／攝影）
柯瑞在防守巫師的王牌球員比爾。（記者劉先進／攝影）

金州勇士9日晚以107比110不敵華盛頓巫師。比賽跌宕起伏，勇士在末節一度落後五分，然後奮起直追，反超1分，柯瑞最後19.5秒兩罰全中，勇士領先3分。巫師這邊三分不中，比爾（Bradley Beal）搶到進攻籃板，投中三分後還被犯規，在最後6秒拿到4分，奠定勝局。

柯瑞連續五場拿到30分以上，本場三分13中5得到32分6籃板5助攻，胡巴（Kelly Oubre, Jr.）23分，懷斯曼( James Wiseman ) 11中9入帳18分，格林5分5籃板9助攻。巫師的比爾20分6助攻，韋斯布魯克（Russell Westbrook）19分14籃板14助攻。勇士全場內線被打爆，巫師八村壘（Rui Hachimura）22分，小洛佩斯（Robin Lopez）籃底下嘗試各種勾手，得到20分。

比爾上半場3分5助攻4失誤，他賽後說，感覺自己在上半場打得像傻帽。他在比賽中出現背部緊張，一度回到更衣室，但最終還是回來，努力幫助球隊贏球。

勇士教頭柯爾說，這是太難接受和慘痛的失利，當晚大家會失眠。因為最後不到20秒，勇士3分領先，球隊該順利拿下比賽。「很明顯，比爾投出了關鍵投籃， 但球隊最後一個回合無法得分，導致輸球。重要的是要打好48分鐘，而不是僅僅某個回合。我覺得球隊在上半場沒有準備好。打得非常糟糕，尤其是防守上。球隊直到下半場才恢復精力。即使球隊控制了下半場，取得了領先，有機會贏球，但上半場的那24分鐘表現，反噬了球隊。」

對於最後時刻為何球隊不採取犯規戰術，不給對手太多進攻時間。他表示，球隊不想犯規，通常是晚一點時間犯規，但進攻籃板（被搶到）殺死了比賽。

勇士 柯瑞 失眠

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