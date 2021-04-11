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國會表揚 奧克蘭98歲華裔二戰老兵獲頒金章

編譯組／灣區10日電
98歲的華裔二戰老兵哈利·劉 (Harry Lew) 獲頒國會金質獎章。（網路截圖）
98歲的華裔二戰老兵哈利·劉 (Harry Lew) 獲頒國會金質獎章。（網路截圖）

去年疫情期間，國會在一次網路虛擬頒獎儀式中，將國會金質獎章頒發給約2萬名美國華裔二戰退伍軍人，住在屋崙（Oakland，也譯作奧克蘭）現年98歲的哈利·劉(Harry Lew)就是其中獲獎者之一。他於10日當天，在屋崙Lake Park長者社區活動中心，身穿美軍軍服，親手領取到這個象徵極高愛國榮譽的國會金質獎章。

約有75人參加這次頒獎活動，他們全已經接種新冠疫苗。哈利家人也參加了這次盛會。根據調查報告，目前只約有300名二戰美軍退伍軍人仍然健在。

哈利親手接過獎章後說，真的很棒，他非常高興，感覺非常滿足，自己對國家效力，終於得到肯定。

哈利於二戰期間曾參加婆羅洲登陸戰，登陸第二天即協助逮捕一名敵軍間諜。哈利說，他是第727兩棲機械軍團唯一的華裔軍人，登陸婆羅洲之後，與婆羅洲一人用中文交談，結果發現了這名間諜。這對登陸美軍的作戰裨益頗深。

最近數月來，美國各地亞裔面臨種族歧視與暴力攻擊，哈利·劉的愛國精神此刻得到肯定，象徵意義更為重大。可是對許多華裔退伍軍人來說，種族歧視攻擊並非新鮮事，當年由於排華法案與其他歧視華裔政策，許多二戰期間為美軍效勞的華裔軍人，當時甚至無法取得公民資格。

加州華裔聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)的父親也於二戰期間從軍報國。她說，最難能可貴的是，二戰爆發期間，雖然面臨種族歧視，仍有約兩萬華裔登記從軍為國服務。趙美心於去年頒發國會金質獎章的線上典禮中稱，這些華裔退伍軍人以為國效勞為榮，我們必須對他們深深致謝。

美國退伍軍人組織代表海倫·黃(Helen Wong)表示，這麼多華裔前輩為國效忠，正代表華裔愛國精神不落於他人，此時正值反亞裔仇恨暴力氾濫，我們更應表揚前輩們的愛國精神。

聯邦眾議院退伍軍人委員會主席，加州聯邦眾議員高野(Mark Takano)說，雖然來自不同背景，華裔軍人與其他美軍同袍共同作戰，充分發揮他們共有的愛國精神，值得後人永記。

華裔 種族歧視 哈利

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