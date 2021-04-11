金山市長專欄／抗疫里程碑 5成人口已接種疫苗

親愛的讀者：

上周，我們在應對新型冠狀病毒疫情 中達到了重要的里程碑：在16歲以上的舊金山 居民中，五成已接種了第一劑疫苗 。

此外，在65歲及以上的居民中，其八成四人士已接種了一劑疫苗，而六成四人士已完全接種了疫苗。

這是許多市府部門、私人醫療機構拍檔和社區機構共同合作而創下的驕人成績。但我們還需要繼續進行這重要的工作。

現時，50歲或以上的人士已符合接種疫苗的資格。而在4月15日開始，接種疫苗預約將向所有16歲或以上人士開放。如果疫苗供應保持預期的數量，到5月中旬時，舊金山內八成的成年人口將已接受了第一劑疫苗。

在已接種疫苗居民人數方面，舊金山遠遠領先於全國平均水平。 隨著未來幾星期內符合資格人士的擴大，大家亦可以為這一壯舉感到自豪。

新符合條件的人士可瀏覽網站sf.gov/getvacated，查詢接種疫苗的選擇，並在不同疫苗接種地點預約。由於在接種資格擴大同時，疫苗供應仍然非常有限，居民可能需要幾星期才能預約到合適的時間。符合條件人士，敬請繼續耐心等候，重覆查閲網站更新，並接種第一劑疫苗。

這場疫情即將結束，而我們而正盡全力來實現這一目標。

經濟復甦之路

在疫情期間，無論是去年病毒開始傳播時及早採取了行動，還是戴口罩等預防措施，舊金山一直以科學來作應對和決策。現在舊金山居民正加緊接種疫苗，全因大家知道，這是結束疫情的最佳選擇。

無論是第一個重回馬士孔尼會展中心的大型會議、讓球迷回到巨人棒球隊比賽看台，還是使我們的共享空間永久化，舊金山正走在復甦的道路上。我們現正處於中等的橙色級別、並朝向更輕的黃色級別前進。同時還看到一些公司開始宣布計畫重新開放寫字樓。

我們明白，還有很長的一段路要走，但如果我們繼續盡自己的一份力量，疫情很快便會完結。

中等橙色級別

由於大家的共同努力和取捨，舊金山得以於3月24日進入了中等橙色級別。此級別改變包括增加零售、餐飲、健身房等人數容量，以及允許戶外酒吧和其他年輕人運動。

對許多人而言，這一年實在艱難重重，由學童和家庭，到各行各業和他們的員工，轉到橙色級別及重新開放了比去年3月以來更多的活動和商業，為大家的未來帶出更多的希望。我們正在為舊金山居民提供更多的活動和機會，讓大家能享受屬於自己的家，並讓小商業更容易在市內經營和復甦。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德