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舊金山開放16歲以上打新冠疫苗 不用預約

舊金山開放16歲以上接種疫苗 不用預約

編譯組／舊金山9日電
舊金山宣布，部分郵遞區號16歲和16歲以上居民即日起可接種新冠疫苗。（Getty Images）
舊金山宣布，部分郵遞區號16歲和16歲以上居民即日起可接種新冠疫苗。（Getty Images）

舊金山9日宣布，部分地區16歲和16歲以上居民不必等到4月15日，即日起可開始接種新冠疫苗

舊金山衛生局宣布，自即日起，居住在郵遞區號94124、94134、94107、94110、94112、94102、94103和94130的16歲和16歲以上居民可以開始接種疫苗。這些郵遞區號含蓋灣景區（Bayview）、獵人角（Hunters Points）、訪谷區（Visitacion Valley）、肖化區（Portola）、桑尼戴爾（Sunnydale）、艾塞希爾（Excelsior）、米慎區（Mission）、海景區（Oceanview）、英格賽（Ingleside）、Balboa Park、Potrero Hill、Dogpatch、米慎灣（Mission Bay）、南市場區（SoMa）、田德隆區（Tenderloin）和金銀島（Treasure Island）。

住在以上地區的16歲和16歲以上居民可以前往無須預約的接種站接種疫苗，一個是查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General），一個是東南醫療中心（Southeast Health Center），開放時間為上午9時到下午3時。16歲到17歲居民唯一能接種的疫苗是輝瑞（Pfizer）疫苗，兩個接種站都有提供。此外，想接種莫德納（Moderna）疫苗的18歲和18歲以上居民可以前往東南醫療中心接種。

市府官員表示，16歲或17歲居民必須由家長或監護人親自向接種站表示同意，同時在家長或監護人的陪同下，才能接種疫苗。

疫苗 舊金山 莫德納

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