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羅康納：種族主義偏見者 應要改變、反思

記者陳程威／聖荷西報導
南灣聯邦眾議員羅康納就針對亞裔的仇恨犯罪發表相關觀點。（記者陳程威╱翻攝）
南灣聯邦眾議員羅康納就針對亞裔的仇恨犯罪發表相關觀點。（記者陳程威╱翻攝）

代表矽谷的聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna ）近日參與論壇時表示，針對亞裔的仇恨犯罪是種族主義。他表示，要改變反思的不是受壓迫的少數族裔（亞太裔），而是那些帶有種族主義偏見的人。

羅康納強調外交政策的重要性。他表示，當外交政策去污衊與仇恨一個國家和文化的時候，會對美國本土產生影響。二戰時美國與日本交戰，因而使得日裔在那時候備受歧視與壓迫。當「911」恐襲後，美國整體污名化伊斯蘭文化，因而使得伊斯蘭裔備受歧視。正如新冠爆發直到現在，川普整體污名化中國，由此造成了針對亞裔的仇恨犯罪。

羅康納表示，外交政策當然要以美國的利益為優先，但必須同時對其他文化報以尊重與敬意。

去年國會通過了譴責反亞裔的決議時，只有民主黨人支持，共和黨人均投下反對票。談及此事，羅康納表示不可思議，認為對於仇恨犯罪與種族主義的譴責不應該是一個黨派議題。他說，不只是仇恨犯罪，還有很多各種不同形式的歧視亞裔的行為。讓很多亞裔覺得自己是「二等公民」。

羅康納說，亞裔的代表性十分重要。因為亞裔領袖更加了解亞裔的需求以及所遭受的歷史。過去許多亞裔不被允許進入美國，直到1965。南亞裔直到1920年代才被允許獲得美國國籍。亞裔遭受歧視與排斥的歷史還沒有被足夠講述。

亞裔 美國 歧視

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