用法律處理仇恨犯罪 亞太裔總商會教戰

全國亞太裔總商會與聯邦執法部門就針對亞太裔的仇恨犯罪探討應對措施。（記者陳程威/翻攝）

自去年3月疫情爆發以來，針對亞裔的仇恨犯罪 在全美各地飆升。全國亞太裔總商會和國際領袖基金會在9日與聯邦執法部門共同舉行了聯邦層面針對亞裔犯罪的因應措施。全國亞裔總商會會長暨執行長董繼玲（Chiling Tong）表示，針對亞太裔的仇恨犯罪在過去一年之中顯著增加了。亞太裔居民對於如何處理仇恨犯罪，特別是法律執行部門的應對並不清楚。

聯邦司法部 民權司副助理部長默思（Robert Moossy）表示，拜登政府上台之後，就已經明確聲明針對亞太裔的仇恨犯罪不可容忍。新任司法部長加蘭德(Merrick Garland)在上台後，也表明會動用司法部的資源去應對針對亞裔的仇恨犯罪。

默思表示，司法部民權司還會在日常深入亞太裔社區進行聯繫。他表示，目前有五個聯邦法令可以針對仇恨犯罪予以制裁。其中最著名的就是「謝博德法案」（Shepard Byrd Act），該法案將仇恨犯罪擴展為任何基於宗教、國籍、性別、性取向、性別認同或身體障礙而犯下的罪行。

默思指出，在仇恨犯罪的司法實踐中，最大的障礙是有許多仇恨犯罪並沒有被舉報出來。他理解許多少數族裔由於歷史以及語言的障礙，從而對執法部門並不信任。

他表示，司法部民權司正在加緊推出不同多語言的使用介面，希望能夠使亞裔族群更方便去舉報相關犯罪。司法部關於仇恨犯罪的網頁是www.justice.gov/hatecrimes，網站上有中文的指導頁面。或可登錄civilrights.justice.gov直接舉報相關的仇恨犯罪行為。

聯邦檢察官舊金山辦公室的瓦坦（Laura Vartain）表示，聯邦檢察官辦公室對於仇視亞太裔的犯罪行為一直是採取零容忍態度。她指出，會使用多種不同的法律去起訴仇恨犯罪。「即使一些時候無法使用仇恨犯罪的名義來起訴相關罪行，也可通過侵害民權的名義進行起訴。」民眾一旦遭遇任何仇恨或者歧視的攻擊時，可以聯絡FBI、檢察官或是警方，都會得到妥善的處理。

聯邦檢察官科羅拉多辦公室的吳澤彥（Zeyen Wu ，音譯）表示，身為亞太裔一員，對於亞太裔在疫情中所遭受到了仇恨與歧視感受很深。即使不是仇恨犯罪，但亞太裔還是常常在日常生活中遭受到歧視行為。無論是何種程度的歧視與仇恨行為，民眾都可以向檢察官反映。「聯邦檢察官不僅僅只針對仇恨犯罪，同時也會針對其他面向的歧視行為予以處理。」

聯邦檢察官紐約辦公室的甘迺迪（David Kennedy）表示，在紐約目前有超過50種不同的法律被用以應對相關的仇恨犯罪。在紐約，許多的犯罪行為會先由紐約州 的地區檢察官進行起訴。若起訴沒有成功，聯邦檢察官就會介入重新進行起訴行動。

聯邦調查局（FBI）紐約地區辦公室的克理斯（Chris Donohue）表示，FBI與地方警方展開緊密的合作，處理仇恨犯罪。