謝婆婆暴打嫌犯傑金斯？其實只打了他的腳

謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔 謝婆婆遇襲之後還擊的事件，成為國際熱議的話題。支持謝婆婆的眾籌募捐已經超過百萬。

隨著案件進入司法程序，完整的現場視頻已經曝光。視頻顯示，39歲的嫌犯傑金斯（Steven Jenkins），他在襲擊謝婆婆之前，也被其他人暴打。當他襲擊了謝婆婆之後，也立即被附近的保安制服。

襲擊發生之後，嫌犯被保安制服在地，謝婆婆拿起木板打嫌犯的腳。（視頻截圖）

視頻由嫌犯的辯護律師發佈，顯示了在3月17日當天的事發經過。當時是早上10時左右，在舊金山市場街、UN Plaza一帶，傑金斯不斷遭到旁人的暴打，被打超過40多下，其中多次是打頭。

嫌犯傑金斯揮拳打向謝婆婆。（視頻截圖）

傑金斯被打之後，衣衫不整走在街上。大約10時08分，謝婆婆當時在一個十字路口，她面前擺了一地東西，形似在「擺地攤」。嫌犯傑金斯路過謝婆婆的時候，依然遭到旁邊的一個黃色衣服的人士追打。隨後黃色衣服人士離去之後，傑金斯突然揮拳，打向附近的謝婆婆。謝婆婆的帽子都被打飛。

大約在10時09分，附近的保安立即衝向傑金斯，將他制服壓倒在地。謝婆婆被打之後保持站立，捂著自己的眼睛。傑金斯被制服之後，謝婆婆也拿起了木板打傑金斯的腳。

隨後視頻中人越來越多，開始圍觀。也有民眾遞了紙巾給謝婆婆擦拭傷口。

整個視頻大約七分鐘，觀看按這裡。當時傑金斯被指還襲擊了另一位越南 裔老人Ngoc Pham，但是視頻中並未有呈現這部分經過。

事件最初被爆出時，社交媒體的視頻顯示，謝婆婆手裡拿著木板，而嫌犯傑金斯則頭破血流被送上擔架。當時很多網友和民眾都認為婆婆還擊嫌犯，但是完整版的視頻顯示，嫌犯被保安制服壓倒在地，婆婆拿起木板只是打了嫌犯的腳。

嫌犯傑金斯的公辯律師Eric McBurney表示，案件非常比大家看到的情況更為複雜，他相信嫌犯傑金斯在襲擊謝婆婆之前已經受到頭部重創，精神失常，同時他也認為傑金斯襲擊婆婆並非是帶有種族上偏見。

案件預計將會進入庭審。目前傑金斯被起訴多項罪名，包括老人虐待、襲擊造成他們嚴重傷害等。地檢處並未起訴他仇恨犯罪。