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金山亞裔受害犯罪案 襲擊搶劫降 謀殺仇恨升

記者李晗／舊金山報導
不少人認為針對亞裔的罪案在增多，但是實際數據顯示則並非如此。圖為舊金山亞裔集會，反對暴力。（本報檔案照片）
不少人認為針對亞裔的罪案在增多，但是實際數據顯示則並非如此。圖為舊金山亞裔集會，反對暴力。（本報檔案照片）

有關亞裔受害的罪案新聞一直見諸報端，相關的襲擊視頻也持續在社交媒體上瘋傳，令公眾感到亞裔受害的罪案在攀升，相關的擔憂一直很多。

根據舊金山警察局的數字，發生在舊金山的、亞裔作為受害者的暴力罪案，則有升有降。其中，襲擊、搶劫亞裔的罪案在下降，謀殺、仇恨亞裔的罪案則上升。

警局提供的數字顯示，襲擊、搶劫亞裔的罪案在下降。（視頻截圖）
警局提供的數字顯示，襲擊、搶劫亞裔的罪案在下降。（視頻截圖）

4月8日，舊金山市議會召開聽證會，審議各個市府部門、社區團體對於目前亞裔受害罪案的報告。舊金山警察局的數據則顯示，2019年，亞裔作為受害者的襲擊（assualt）罪案是有663宗，而2020年則只有530宗，下降了20%。同樣，2019年，亞裔作為受害者的搶劫（robbery）罪案是有995宗，2020年則是有814宗，下降了18%。

2021年的數據只有更新到3月7日。但是同一時期比較的話，2020年的1月1日至3月7日，襲擊亞裔的罪案有114宗，2021年的1月1日至3月7日，襲擊亞裔的罪案則只有100宗，下降12%。同理，在去年和今年的這段時期，搶劫亞裔的罪案也從219宗下降至157宗，下降了28%。

而謀殺案則是上升趨勢。2019年，亞裔遇害的謀殺案，共計有四宗。2020年則有八宗，翻了一倍。同時，對比2020年初和2021年初，舊金山的亞裔遇害案則是從零變成了一宗。而這一宗罪案，就是被監控錄像拍到的泰國裔84歲老伯伯Vicha Ratanapakdee被推倒在地之後死亡的事情。

近期一直被熱議的針對亞裔的仇恨犯罪（Hate crime），呈現上升趨勢。2019年和2020年，亞裔最為受害者的仇恨罪案，分別是有九宗和八宗。但是2021年年初以來，就已經有15宗涉及仇恨犯罪的事件。最終有多少個會進入司法程序進行起訴不得而知。

地檢長博徹思（Chesa Boudin）列出相關數字，強調有些仇恨犯罪事件，雖然受害者是亞裔，但是該宗仇恨犯罪是針對受害者的性取向、性別。

對於社會上有關亞裔長者持續成為罪犯目標一事，舊金山警局的數字中也並未呈現相關的趨勢。在所有長者受害的罪案中，亞裔長者的比例從2019、2020至2021年初分別是19%、17%和17%，較為穩定。

當天的聽證會由市議員馬兆明、陳詩敏主持召開，眾多議員都出席聆聽提問。今年成立的「社區安全與正義聯盟」（CCSJ）代表溫靜婷、崔楨文、胡麗華也致辭要求市府投入資源支持社區。

亞裔 舊金山 仇恨犯罪

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