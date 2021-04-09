阿里阿娜人間蒸發5年 警方懸紅10萬徵線索

警方向公眾懸紅十萬徵集失蹤女童線索。右圖為警方畫出的阿里阿娜現在可能的樣子。（警方提供）

2016年舊金山 發生一宗失蹤人口遇害案，遇害者年幼的女兒則失蹤。五年之後，這宗懸案依然未有被偵破，同時警方也向公眾懸紅10萬徵集線索。

五年前，32歲的菲茨（Nicole Fitts）被報失蹤。隨後她的遺體在舊金山的McLaren Park公園被找到。但是她的女兒，當時兩歲的阿里阿娜（Arianna Fitts），則未見蹤影。五年之後，這種謀殺和失蹤案依然未有偵破。

當時阿里阿娜只有兩歲，她若仍然在世，那麼現在則是七歲。舊金山警方也畫出了阿里阿娜現在可能的樣子，希望民眾能夠提供線索。聯邦調查局（FBI ）也同樣在調查此案。

據悉，母親菲茨單身媽媽，有兩個女兒。她是電器連鎖店Best Buy的雇員。她的最後一次被追查到的行蹤是2016年4月1日，當時她說自己要去見一個認識的人。4月5日，她被報失蹤。4月8日，遺體被找到。

在一份聲明中，警方表示持續在調查本案，會仔細研究所有的證據線索。警方也呼籲認識知情人士，無論相關細節大小，都可以向警方報案。對案件有了解的民眾可以撥打1-415-575-4444，或者發送短信TIP至TIP411進行短信爆料。