我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

阿里阿娜人間蒸發5年 警方懸紅10萬徵線索

記者李晗／舊金山報導
警方向公眾懸紅十萬徵集失蹤女童線索。右圖為警方畫出的阿里阿娜現在可能的樣子。（警方提供）
警方向公眾懸紅十萬徵集失蹤女童線索。右圖為警方畫出的阿里阿娜現在可能的樣子。（警方提供）

2016年舊金山發生一宗失蹤人口遇害案，遇害者年幼的女兒則失蹤。五年之後，這宗懸案依然未有被偵破，同時警方也向公眾懸紅10萬徵集線索。

五年前，32歲的菲茨（Nicole Fitts）被報失蹤。隨後她的遺體在舊金山的McLaren Park公園被找到。但是她的女兒，當時兩歲的阿里阿娜（Arianna Fitts），則未見蹤影。五年之後，這種謀殺和失蹤案依然未有偵破。

當時阿里阿娜只有兩歲，她若仍然在世，那麼現在則是七歲。舊金山警方也畫出了阿里阿娜現在可能的樣子，希望民眾能夠提供線索。聯邦調查局（FBI）也同樣在調查此案。

據悉，母親菲茨單身媽媽，有兩個女兒。她是電器連鎖店Best Buy的雇員。她的最後一次被追查到的行蹤是2016年4月1日，當時她說自己要去見一個認識的人。4月5日，她被報失蹤。4月8日，遺體被找到。

在一份聲明中，警方表示持續在調查本案，會仔細研究所有的證據線索。警方也呼籲認識知情人士，無論相關細節大小，都可以向警方報案。對案件有了解的民眾可以撥打1-415-575-4444，或者發送短信TIP至TIP411進行短信爆料。

舊金山 FBI

上一則

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

下一則

金山人語／反擊仇亞 我們學到什麼

延伸閱讀

勇士大通球館 4月23日開門迎客

勇士大通球館 4月23日開門迎客
舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳
疫情「出走潮」 金山不是第1名

疫情「出走潮」 金山不是第1名
挺亞裔 波洛西現身金山華埠 強調國會將有反仇亞行動

挺亞裔 波洛西現身金山華埠 強調國會將有反仇亞行動
變種疫毒更兇猛 專家：未接種疫苗者 染疫風險會更高

變種疫毒更兇猛 專家：未接種疫苗者 染疫風險會更高

熱門新聞

四名歹徒試圖攻擊搶劫兩名亞裔長者，受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀。(擷自ABC 7影片)

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

2021-04-04 18:06
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

2021-04-07 02:18
聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)

金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義

2021-04-06 00:27
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30
謝婆婆遇襲還擊的事件，成為國際熱議的話題。（視頻截圖）

舊金山華裔婆婆遇襲案 婆婆還擊？只打了嫌犯的腳

2021-04-09 00:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光