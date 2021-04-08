華裔畫家劉漢澄 疫情期繪出戶外生態美

劉漢澄從事藝術創作，同時也活躍於舊金山政界。（劉漢澄提供）

舊金山 華裔畫家劉漢澄（Claire Lau），在疫情 期間堅持戶外創作，繪出舊金山大自然的生態美。目前她的個人油畫展覽「Urban Nature」（城市的大自然）正在舊金山Inclusions Gallery畫廊（627 Cortland Ave）展出。

劉漢澄活躍於舊金山政界，2020年時她也是民主黨總統候選人桑德斯（Bernie Sanders）的競選辦工作人員。

本次展出的畫作描繪舊金山的城市景色，全部作品無論大小，都戶外完成。劉漢澄在香港長大，從事戶外寫生已經超過十年。但過去一年在疫情之下，在家辦公成為常態，因此戶外寫生對她變得更為重要。

劉漢澄從事戶外寫生已經超過十年。（劉漢澄提供）

「我一直鼓勵人們，透過戶外寫生與自己所處的環境建立關係。」她的畫作中大部分的城市建築都和茂盛的花草樹木交織著，凸顯出舊金山的自然生命力和生態美。

「疫情初時人人居家避疫，我們早晚對着電腦。踏出戶外寫生，不但令我更能發揮創意，也對我的身心大有禆益。」

近來看到亞裔人士被襲擊的新聞，劉漢澄表示心情非常沉重，戶外寫生更變成為她的精神食糧。「面對著這麼多仇恨，戶外寫生提醒我觀察和聆聽的重要性。如果人們可以多花些時間觀察四周的環境，與身邊的自然景物以及其他人建立關係，這個世界可能會變得更好。」

Inclusions Gallery畫廊的開放時間是周四至周日下午2時至6時30分。畫廊內同時間只限四人參觀，必須配戴口罩和保持社交距離 。