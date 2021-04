柯瑞里程碑發飆！勇士險勝殘陣公鹿

儘管面對多人包夾,柯瑞還是砍下41分。(記者劉先進 /攝影)

6日晚,下半場落後12分的金州勇士 關鍵時刻發力,以122比121逆轉險勝密爾沃基公鹿,止住三連敗勢頭。公鹿兩屆MVP得主安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)因膝蓋痠痛缺席。柯瑞 21中14,三分10中5高效砍下41分6籃板4助攻。創造生涯第八個賽季至少投進200個三分,刷新NBA紀錄,創造里程碑。

胡巴(Kelly Oubre, Jr.)19分,新秀懷斯曼( James Wiseman ) 13分10籃板,貝茲莫(Kent Bazemore)18分。

剛剛續約4年1.6億頂薪合同的公鹿後衛哈勒戴(Jrue Holiday),18中11入帳29分3籃板5助攻。米道頓(Khris Middleton)28分7助攻。

沒有安戴托昆波頻繁快攻衝擊籃框,勇士的防守壓力小了很多。教頭柯爾賽前就強調防守不犯規,別重蹈上一場送老鷹45次罰球、輸掉比賽的覆轍。勇士本場在控制犯規方面明顯有所改善,對手只有22次罰籃。雖然缺少攻框利器,開局一度落後15分,但公鹿硬是靠著一連串的三分反超比分。全場比賽,公鹿三分32中14,命中率43.8%。勇士三分40中15。關鍵時刻還是靠柯瑞,儘管面對哈勒戴的頂級防守,甚至是兩人或三人包夾,他還能命中超 遠三分,再加上胡巴最後時刻罰球,鎖定勝局。

柯瑞賽後說,本賽季總體上讓人沮喪,因為球隊戰績不穩定,但要努力克服困難,擁抱挑戰。「這樣的困難,讓我對比賽有了新的熱愛體驗(a new love for the game)。」對於出場時間稍長,他表示,不知道如果每場比賽多打兩分鐘,球隊戰績如何。但考慮到球隊處境、比賽起伏不定,他增加時間很有必要。

柯爾說,下半場勇士落後12分時逆轉,是一場非常不錯的勝利,為球員感到驕傲。柯瑞末節提前登場,打的時間稍長(共打了38分鐘)。「我們休息了兩天,柯瑞感覺尾椎骨傷病好多了,所以不介意延長上場時間。哈勒戴是聯盟中最好的防守後衛之一,整晚對柯瑞的防守都做得很好,用力量和體能施壓,但柯瑞還是得到41分,打出令人印象深刻的比賽。」