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柯瑞里程碑發飆！勇士險勝殘陣公鹿

記者劉先進／舊金山報導
儘管面對多人包夾，柯瑞還是砍下41分。（記者劉先進 ／攝影）
儘管面對多人包夾，柯瑞還是砍下41分。（記者劉先進 ／攝影）

6日晚，下半場落後12分的金州勇士關鍵時刻發力，以122比121逆轉險勝密爾沃基公鹿，止住三連敗勢頭。公鹿兩屆MVP得主安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝蓋痠痛缺席。柯瑞21中14，三分10中5高效砍下41分6籃板4助攻。創造生涯第八個賽季至少投進200個三分，刷新NBA紀錄，創造里程碑。

胡巴（Kelly Oubre, Jr.）19分，新秀懷斯曼( James Wiseman ) 13分10籃板，貝茲莫（Kent Bazemore）18分。

剛剛續約4年1.6億頂薪合同的公鹿後衛哈勒戴（Jrue Holiday），18中11入帳29分3籃板5助攻。米道頓（Khris Middleton）28分7助攻。

沒有安戴托昆波頻繁快攻衝擊籃框，勇士的防守壓力小了很多。教頭柯爾賽前就強調防守不犯規，別重蹈上一場送老鷹45次罰球、輸掉比賽的覆轍。勇士本場在控制犯規方面明顯有所改善，對手只有22次罰籃。雖然缺少攻框利器，開局一度落後15分，但公鹿硬是靠著一連串的三分反超比分。全場比賽，公鹿三分32中14，命中率43.8%。勇士三分40中15。關鍵時刻還是靠柯瑞，儘管面對哈勒戴的頂級防守，甚至是兩人或三人包夾，他還能命中超遠三分，再加上胡巴最後時刻罰球，鎖定勝局。

柯瑞賽後說，本賽季總體上讓人沮喪，因為球隊戰績不穩定，但要努力克服困難，擁抱挑戰。「這樣的困難，讓我對比賽有了新的熱愛體驗（a new love for the game）。」對於出場時間稍長，他表示，不知道如果每場比賽多打兩分鐘，球隊戰績如何。但考慮到球隊處境、比賽起伏不定，他增加時間很有必要。

柯爾說，下半場勇士落後12分時逆轉，是一場非常不錯的勝利，為球員感到驕傲。柯瑞末節提前登場，打的時間稍長（共打了38分鐘）。「我們休息了兩天，柯瑞感覺尾椎骨傷病好多了，所以不介意延長上場時間。哈勒戴是聯盟中最好的防守後衛之一，整晚對柯瑞的防守都做得很好，用力量和體能施壓，但柯瑞還是得到41分，打出令人印象深刻的比賽。」

剛剛續約4年1.6億頂薪合同的公鹿後衛哈勒戴入賬29分3籃板5助攻。（記者劉先進...
剛剛續約4年1.6億頂薪合同的公鹿後衛哈勒戴入賬29分3籃板5助攻。（記者劉先進／攝影）

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