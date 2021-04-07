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全美首例 金山灣區發現新冠病毒「雙重突變體 」

記者王香妮 / 聖荷西報導

灣區近日發現新冠病毒「雙重突變體（Double Mutant）」。據信這種新的且更容易傳播的「雙重突變體 」病毒，是造成印度近來病例激增的原因。依照NBC的報導，在灣區所發現的此種新冠病毒新變種，應是美國首例此類變種病毒。

史丹福大學的健康專家證實，聖他克拉拉縣至少有1例新冠病毒的雙重突變體，並懷疑還有更多的病例未被發現。

由於疾病預防控制中心（CDC）未能達成建立聯繫追蹤體系的目標，以至於尚不清楚這種新變體是否更危險。儘管，據信這種病毒比其他變體更容易在人群中傳播。

史丹福大學的溫斯洛博士 (Dean Winslow)說：「沒有確鑿的證據表明，這種雙重變異具有更強的毒性或是會導致更嚴重的疾病。」

史丹福大學的研究人員在灣區發現的這一新冠病毒變體，首先是在印度被發現的，並且是雙重突變。但據信美國現有的三種疫苗對於預防對抗此印度變種病毒仍然有效。

溫斯洛博士補充說，大多數接種疫苗的人都會產生自體免疫反應， 也許接種疫苗不能全面預防感染，但至少可以預防中度或重度的疾病。

由於人們認為印度變種病毒更容易傳播，因此，衛生健康專家特別強調接種疫苗的必要性。

溫斯洛說：「特別要強調的是：全體美國人民儘快進行疫苗接種，至關重要。」

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