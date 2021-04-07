我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美1億6859萬人已打疫苗 41.7%接種1劑

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

2019蘇諾瑪縣山火 太平洋瓦電被控33項刑事罪

編譯組／美聯社沙加緬度6日電
檢方針對2019年蘇諾瑪縣山火對PG&E提出33項刑事指控。（美聯社）
檢方針對2019年蘇諾瑪縣山火對PG&E提出33項刑事指控。（美聯社）

針對2019年蘇諾瑪縣發生的嚴重山火，檢方對太平洋瓦電（PG&E）提出33項刑事指控，但太平洋瓦電否認犯罪。

2019年在蘇諾瑪縣發生的金凱德山火（Kincade Fire）焚毀超過120平方哩土地和374棟建築物，太平洋瓦電承認是他們的輸電線引起。蘇諾瑪縣地方檢察官6日對太平洋瓦電提出5項重罪和28項輕罪指控，罪名包括造成六名消防員受傷，其中一名消防員的腿部和身體遭到二級到三級燒傷。

消防局官員指出，太平洋瓦電的輸電線發出的火花引起大火，焚毀數百棟建築物，導致近10萬居民被迫撤離。檢察官表示，這是蘇諾瑪縣有史以來最大規模的撤離行動，海茲堡（Healdsburg）、溫莎（Windsor）和蓋澤維爾（Geyserville）三市所有人口更是全數撤離。

太平洋瓦電表示，他們還未看到加州山火調查員提出的報告或證據，但「本著為受害者做正確的事」的想法，他們願意接受山火是由他們在蓋澤維爾架設的輸電線所引起的調查結果。

太平洋瓦電在聲明中說：「然而，我們不認為這裡有任何犯罪成分。我們持續致力為所有受影響的人做對的事，並將努力進一步降低本公司系統可能造成山火的風險。」

檢方指控太平洋瓦電摧毀居民住房，「無視有毒野火煙霧和微粒及灰燼可能嚴重傷害人體的風險」，因此危害了公眾健康。檢察官表示，山火煙霧會提高居民中風和出現嚴重呼吸道疾病的風險，包括哮喘惡化。檢方並指控太平洋瓦電沒有盡到維修設備的責任。

蘇諾瑪縣地方檢察長拉維奇（Jill Ravitch）表示，她和其他調查員在安全的情況下，第一時間前往起火點進行勘察，並一直與加州和獨立專家共同合作調查起火原因和決定責任歸屬。拉維奇說：「我認為，這項刑事申訴反映了我們調查中發現的事實。」

山火 加州 中風

上一則

勇士擒公鹿 教頭：防守不犯規是致勝關鍵

下一則

種族歧視？菲裔年輕人 金山酒吧遭退休拳擊手攻擊

延伸閱讀

狠踹亞裔婦 艾略特被控仇恨犯罪

狠踹亞裔婦 艾略特被控仇恨犯罪
洛市議員貪腐案 辯方想延至明年審

洛市議員貪腐案 辯方想延至明年審
槍擊案嫌犯被控謀殺7重罪 檢方求處死

槍擊案嫌犯被控謀殺7重罪 檢方求處死
加州再遇乾旱年 山火風險大

加州再遇乾旱年 山火風險大
介紹戒酒中心人頭 男被控拿回扣

介紹戒酒中心人頭 男被控拿回扣

熱門新聞

四名歹徒試圖攻擊搶劫兩名亞裔長者，受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀。(擷自ABC 7影片)

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

2021-04-04 18:06
李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)

金山聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死共產主義

2021-04-06 00:27
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業