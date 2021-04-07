2019蘇諾瑪縣山火 太平洋瓦電被控33項刑事罪

檢方針對2019年蘇諾瑪縣山火對PG&E提出33項刑事指控。（美聯社）

針對2019年蘇諾瑪縣發生的嚴重山火 ，檢方對太平洋瓦電（PG&E）提出33項刑事指控，但太平洋瓦電否認犯罪。

2019年在蘇諾瑪縣發生的金凱德山火（Kincade Fire）焚毀超過120平方哩土地和374棟建築物，太平洋瓦電承認是他們的輸電線引起。蘇諾瑪縣地方檢察官6日對太平洋瓦電提出5項重罪和28項輕罪指控，罪名包括造成六名消防員受傷，其中一名消防員的腿部和身體遭到二級到三級燒傷。

消防局官員指出，太平洋瓦電的輸電線發出的火花引起大火，焚毀數百棟建築物，導致近10萬居民被迫撤離。檢察官表示，這是蘇諾瑪縣有史以來最大規模的撤離行動，海茲堡（Healdsburg）、溫莎（Windsor）和蓋澤維爾（Geyserville）三市所有人口更是全數撤離。

太平洋瓦電表示，他們還未看到加州 山火調查員提出的報告或證據，但「本著為受害者做正確的事」的想法，他們願意接受山火是由他們在蓋澤維爾架設的輸電線所引起的調查結果。

太平洋瓦電在聲明中說：「然而，我們不認為這裡有任何犯罪成分。我們持續致力為所有受影響的人做對的事，並將努力進一步降低本公司系統可能造成山火的風險。」

檢方指控太平洋瓦電摧毀居民住房，「無視有毒野火煙霧和微粒及灰燼可能嚴重傷害人體的風險」，因此危害了公眾健康。檢察官表示，山火煙霧會提高居民中風 和出現嚴重呼吸道疾病的風險，包括哮喘惡化。檢方並指控太平洋瓦電沒有盡到維修設備的責任。

蘇諾瑪縣地方檢察長拉維奇（Jill Ravitch）表示，她和其他調查員在安全的情況下，第一時間前往起火點進行勘察，並一直與加州和獨立專家共同合作調查起火原因和決定責任歸屬。拉維奇說：「我認為，這項刑事申訴反映了我們調查中發現的事實。」