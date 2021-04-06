助理副地檢長：SB82將推升搶案 出警成本大增

宇洛縣助理副地檢長卡曾斯（Ryan Couzens）5日現場發言表示，法案導致搶劫增加，警察要派出更多警力，出警成本可能要增加27%、達7900萬。（視頻截圖）

在州參議會撥款委員會5日的聽證會上，宇洛縣 ( Yolo County )助理副地檢長卡曾斯（Ryan Couzens）現場發言表示，SB82法案將導致搶劫增加，警察 更要多派出警力，出警成本可能增加27%、增幅7900萬元。

卡曾斯說，SB82法案的財政影響是，告訴加州 的每一個小偷，可以使用武力來偷東西，只要不造成巨大的身體傷害，就會判罰輕罪。盜竊輕罪化並不能阻止嚴重的盜竊行為，小偷的證詞證實此點，法案將導致搶劫案的增加。因為法案消除了風險，搶劫更有利可圖，你可以搶到更好的東西，比如錢包和手提包。

2019年加州有2萬8849起嚴重搶劫案。保守估計，若法案導致搶劫案增加10%，全國平均計算，警員響應的邊際成本將是每年增加798萬，而加州的警務支出更貴，成本增加更多，很可能與47號法案導致的盜竊案增幅帶來的成本增幅相當。法案作者曾說（註：斯金納此前在聽證會上說，任何涉及暴力的盜竊，都會以搶劫指控），如果這些額外的搶劫案和襲擊案發生，又被指控為重罪，將導致更多的支出。假如出警成本增加10%，將增加支出2950萬，受害者的賠償費用也增加400萬。若出警成本提升27%，將增加支出7900萬，受害者賠償費用增加1090萬。這還不包括受害者的損失，將人從監獄帶回的費用（註：SB82法案要求重審符合條件的案件，給坐牢的搶劫重罪嫌犯判輕罪，重審需花費公共財政）。

北亞利桑那大學金融學教授雷蒙德·金（Dr. Raymond Kim）也反對法案。他說，研究顯示，很多犯罪喜歡選擇弱者和手無寸鐵的人下手，比如單身母親或老人。當犯罪增加，警務開支會增加，接著犯罪率回落。根據測算，若搶案增10%，加州警員開支每年增加11億，而相關法案減少的開支比起來相形見絀。此前，將非暴力重罪變為輕罪的47號法案通過，加州喜瑞都市（Cerritos）入室盜竊和搶劫案急劇上升，分別增加88%和77%。警員響應增加開支，犯罪率又下降。而市民又反對額外的稅收，最終發生事情是，非警務市府僱員被解僱。

他表示，起草SB82法案的議員忽視犯罪數據科學，同時支持氣候變化數據科學，是對所有科學的嘲弄。法案給罪犯輕微懲罰（slap on the wrist），相當於僱用前史丹福大學 運動員、性侵重罪嫌犯特納（Brock Turner註：他最終只坐牢3個月就被釋放）領導全國婦女組織，反倒加重婦女的創傷。法案如通過，在暴力搶劫傷害婦女、老人和孩子，剝奪他們的尊嚴和安全後，只會得到輕描淡寫的處罰。