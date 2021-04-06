我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

助理副地檢長：SB82將推升搶案 出警成本大增

記者劉先進／屋崙報導
宇洛縣助理副地檢長卡曾斯（Ryan Couzens）5日現場發言表示，法案導致搶劫增加，警察要派出更多警力，出警成本可能要增加27%、達7900萬。（視頻截圖）
宇洛縣助理副地檢長卡曾斯（Ryan Couzens）5日現場發言表示，法案導致搶劫增加，警察要派出更多警力，出警成本可能要增加27%、達7900萬。（視頻截圖）

在州參議會撥款委員會5日的聽證會上，宇洛縣 ( Yolo County )助理副地檢長卡曾斯（Ryan Couzens）現場發言表示，SB82法案將導致搶劫增加，警察更要多派出警力，出警成本可能增加27%、增幅7900萬元。

卡曾斯說，SB82法案的財政影響是，告訴加州的每一個小偷，可以使用武力來偷東西，只要不造成巨大的身體傷害，就會判罰輕罪。盜竊輕罪化並不能阻止嚴重的盜竊行為，小偷的證詞證實此點，法案將導致搶劫案的增加。因為法案消除了風險，搶劫更有利可圖，你可以搶到更好的東西，比如錢包和手提包。

2019年加州有2萬8849起嚴重搶劫案。保守估計，若法案導致搶劫案增加10%，全國平均計算，警員響應的邊際成本將是每年增加798萬，而加州的警務支出更貴，成本增加更多，很可能與47號法案導致的盜竊案增幅帶來的成本增幅相當。法案作者曾說（註：斯金納此前在聽證會上說，任何涉及暴力的盜竊，都會以搶劫指控），如果這些額外的搶劫案和襲擊案發生，又被指控為重罪，將導致更多的支出。假如出警成本增加10%，將增加支出2950萬，受害者的賠償費用也增加400萬。若出警成本提升27%，將增加支出7900萬，受害者賠償費用增加1090萬。這還不包括受害者的損失，將人從監獄帶回的費用（註：SB82法案要求重審符合條件的案件，給坐牢的搶劫重罪嫌犯判輕罪，重審需花費公共財政）。

北亞利桑那大學金融學教授雷蒙德·金（Dr. Raymond Kim）也反對法案。他說，研究顯示，很多犯罪喜歡選擇弱者和手無寸鐵的人下手，比如單身母親或老人。當犯罪增加，警務開支會增加，接著犯罪率回落。根據測算，若搶案增10%，加州警員開支每年增加11億，而相關法案減少的開支比起來相形見絀。此前，將非暴力重罪變為輕罪的47號法案通過，加州喜瑞都市（Cerritos）入室盜竊和搶劫案急劇上升，分別增加88%和77%。警員響應增加開支，犯罪率又下降。而市民又反對額外的稅收，最終發生事情是，非警務市府僱員被解僱。

他表示，起草SB82法案的議員忽視犯罪數據科學，同時支持氣候變化數據科學，是對所有科學的嘲弄。法案給罪犯輕微懲罰（slap on the wrist），相當於僱用前史丹福大學運動員、性侵重罪嫌犯特納（Brock Turner註：他最終只坐牢3個月就被釋放）領導全國婦女組織，反倒加重婦女的創傷。法案如通過，在暴力搶劫傷害婦女、老人和孩子，剝奪他們的尊嚴和安全後，只會得到輕描淡寫的處罰。

加州 警察 史丹福大學

上一則

勇士做客亞特蘭大…柯瑞穿「李小龍鞋」 紀念按摩院遇難者

下一則

搶劫重罪變輕罪 SB82法案擱淺 嚴防起死回生

延伸閱讀

搶劫重罪變輕罪 加州SB82法案擱淺

搶劫重罪變輕罪 加州SB82法案擱淺
傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」
47號提案大開善門 SB-82將搶劫變小偷 加州成罪犯天堂

47號提案大開善門 SB-82將搶劫變小偷 加州成罪犯天堂

SB-82專題／罪犯被當成弱者保護 搶劫案將增加

SB-82專題／罪犯被當成弱者保護 搶劫案將增加
SB-82專題／身形弱小成目標 老弱婦孺心生恐懼：加州不再宜居

SB-82專題／身形弱小成目標 老弱婦孺心生恐懼：加州不再宜居

熱門新聞

四名歹徒試圖攻擊搶劫兩名亞裔長者，受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀。(擷自ABC 7影片)

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

2021-04-04 18:06
李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

2021-03-30 01:18
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝