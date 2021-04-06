我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

加州計畫推「疫苗護照」 反對者憂：對弱勢者雪上加霜

編譯組／綜合5日電
加州計畫推行「疫苗護照」措施。（電視新聞截圖）
加州計畫推行「疫苗護照」措施。（電視新聞截圖）

加州上周決定制定一項新政策，可讓已接種新冠疫苗者參加未接種疫苗者不能參加的活動。這項政策即是已經有其他州實施的「疫苗護照」（vaccine passport）。

從4月15日起，在加州舉行的室內音樂會、劇戲演出、會議、婚禮或其他大型室內活動，如果主辦方要求參加者出示「疫苗護照」（疫苗接種或陰性檢測證明），入場人數可以提高，已接種疫苗者還可以坐在無需保持社交距離的專區。

不過，儘管部分專家稱這項措施是降低病毒傳播風險的合理方法，但許多人擔心，在加州疫苗供應量持續短缺的情況下，推行疫苗護照會使已受疫情重創的加州人付出更多代價。

社區衛生夥伴關係（Community Health Partnership）執行長阿瓦拉多（Dolores Alvarado）說：「對得不到疫苗、缺乏社會醫療資源和正在失業的人口來說，這無疑是雪上加霜的作法，彷彿在他們說：『我們正在做的事沒有你們的分』。」

疫苗護照問題也在美國其他地區引發反彈。佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）上周頒布行政命令，禁止企業和政府單位要求民眾出示疫苗文件，稱此舉威脅個人自由。賓州參議員也正在起草類似的法案。

但是，灣區專家似乎比較不擔心政治性爭論，他們比較關注因為結構性、科技能力或財務障礙無法接種疫苗的人口。數據顯示，西語裔人口占加州人口將近四成，感染新冠肺炎的比例高達50%，但目前已接種疫苗的比例僅19%。

舊金山加大傳染病學家多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，大型聚會要求參加者出示接種證明，可以降低「超級傳播者」造成病例激增的機會。但是，她也表示，在加州西語裔和非裔人口普遍接種疫苗前推行這項措施，可能造成困擾。

疫苗 加州 美國

上一則

金山單日接種1.4萬劑新冠疫苗創新高 日均接種1.1萬劑

下一則

賀錦麗回「娘家」 灣區推銷基建計畫

延伸閱讀

搶劫重罪變輕罪 加州SB82法案擱淺

搶劫重罪變輕罪 加州SB82法案擱淺
傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」
美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗

美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
佛奇：不會強制規定用疫苗護照 年底可不戴口罩進戲院

佛奇：不會強制規定用疫苗護照 年底可不戴口罩進戲院

熱門新聞

四名歹徒試圖攻擊搶劫兩名亞裔長者，受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀。(擷自ABC 7影片)

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

2021-04-04 18:06
李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

2021-03-30 01:18
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝