我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

NCAA／貝勒大學86：70岡薩加大學 隊史115年首冠

屋崙競技場疫苗站將關閉？ 參議員：11日後繼續開放

記者劉先進／屋崙報導
加州聯邦參議員帕迪拉（左）、阿拉米達縣議員陳煥瑛（右）5日表示，原定11日關閉、聯邦衛生部門在競技館設置的大型疫苗接種點，有希望在11日後繼續開放，服務民眾。（記者劉先進 ／攝影）
加州聯邦參議員帕迪拉（左）、阿拉米達縣議員陳煥瑛（右）5日表示，原定11日關閉、聯邦衛生部門在競技館設置的大型疫苗接種點，有希望在11日後繼續開放，服務民眾。（記者劉先進 ／攝影）

加州聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、阿拉米達縣議員陳煥瑛5日在屋崙競技館（Oakland Coliseum）舉行記者會表示，原定11日關閉的聯邦衛生部門在競技館設置的大型疫苗接種點，有希望在11日後繼續開放，服務民眾。

聯邦在加州設置了兩個大型接種點，一個在南加州洛杉磯，一個在屋崙競技館。競技館每天最多可接種6000劑。

帕迪拉說，加州目前有33.6%的人接種了第一劑疫苗，17.8%的人接種兩劑疫苗（包含嬌生疫苗）。正在努力和聯邦急難管理局（FEMA）溝通，延長競技館站點的開放時間。但記者提問是否一定繼續開放站點時，他自信滿滿地表示，「會的」。

他表示，競技場與聯邦急難管理局的合同在周日到期，但承諾想辦法延長開放時間。

陳煥瑛表示，目前，競技館接種點有阿縣疫苗總量的15%。考慮到15日加州成年人都可以接種疫苗。希望數月後，阿縣接種疫苗的人數占總人口70%到80%，阿縣只完成20%，遠遠沒有達到這個目標。需要競技館繼續開放接種。要開放，需滿足三個條件，即拿到聯邦資金資助接種點的運營、足夠的疫苗和充足的人手。目前競技場有1000人工作，如果繼續開放，這些都需要協調。

與此同時，副總統賀錦麗的發言人表示，聯邦急難管理局已正式提出延長競技館接種點開放時間，正在和加州、阿縣討論。

疫苗 加州 屋崙

上一則

台商會邀徐佳青 4/10談疫情經貿發展

下一則

金山人語／新柏克萊精神

延伸閱讀

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」

傳染力更強 加州灣區驚傳首例「雙變種病毒」
美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗

美單日接種首破400萬劑 研議與他國分享疫苗
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
佛奇：不會強制規定用疫苗護照 年底可不戴口罩進戲院

佛奇：不會強制規定用疫苗護照 年底可不戴口罩進戲院
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

熱門新聞

四名歹徒試圖攻擊搶劫兩名亞裔長者，受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀。(擷自ABC 7影片)

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

2021-04-04 18:06
李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
醫師表示，乾咳是新冠常見症狀，濕咳則是因為季節性過敏引起的鼻水倒流。(圖取自臉書)

染疫？過敏？簡單3招自我篩檢

2021-04-05 12:30
圖：pixabay

糖份攝取太多？身體12大徵兆警示你

2021-04-05 12:08
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

2021-03-30 01:18
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事
淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣

淡出逾30年成天主教徒 「一代妖姬」崔苔菁變這樣
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝