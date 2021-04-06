屋崙競技場疫苗站將關閉？ 參議員：11日後繼續開放

加州聯邦參議員帕迪拉（左）、阿拉米達縣議員陳煥瑛（右）5日表示，原定11日關閉、聯邦衛生部門在競技館設置的大型疫苗接種點，有希望在11日後繼續開放，服務民眾。（記者劉先進 ／攝影）

加州 聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、阿拉米達縣議員陳煥瑛5日在屋崙 競技館（Oakland Coliseum）舉行記者會表示，原定11日關閉的聯邦衛生部門在競技館設置的大型疫苗 接種點，有希望在11日後繼續開放，服務民眾。

聯邦在加州設置了兩個大型接種點，一個在南加州洛杉磯，一個在屋崙競技館。競技館每天最多可接種6000劑。

帕迪拉說，加州目前有33.6%的人接種了第一劑疫苗，17.8%的人接種兩劑疫苗（包含嬌生疫苗）。正在努力和聯邦急難管理局（FEMA）溝通，延長競技館站點的開放時間。但記者提問是否一定繼續開放站點時，他自信滿滿地表示，「會的」。

他表示，競技場與聯邦急難管理局的合同在周日到期，但承諾想辦法延長開放時間。

陳煥瑛表示，目前，競技館接種點有阿縣疫苗總量的15%。考慮到15日加州成年人都可以接種疫苗。希望數月後，阿縣接種疫苗的人數占總人口70%到80%，阿縣只完成20%，遠遠沒有達到這個目標。需要競技館繼續開放接種。要開放，需滿足三個條件，即拿到聯邦資金資助接種點的運營、足夠的疫苗和充足的人手。目前競技場有1000人工作，如果繼續開放，這些都需要協調。

與此同時，副總統賀錦麗的發言人表示，聯邦急難管理局已正式提出延長競技館接種點開放時間，正在和加州、阿縣討論。