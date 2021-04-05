金山亞裔集會 鼓勵習武自衛 百人學防身

已經練習詠春拳34年的鍾宇昂現場展示。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 舉行「亞裔 強勁」（Asians Are Strong）集會，號召多個武術功夫師傅、專家前來演示，鼓勵華人社區習武自衛，在面對暴力的時候可以防身。

4月4日下午，舊金山市政廳前聚集了上百人，都是來參加這個強勁集會。現場除了有搭設一個主舞台給演講者致辭之外，也搭設了三個小舞台，讓泰拳（Muay Thai）、拳擊散打（Boxxing）、柔道（Judo）、詠春（Wing Chun）、以色列防身術（Krav Maga，近身格鬥）、棍棒術、空手道等師傅和專家，可以向民眾展示自己的當家本領。

現場的拳擊武術展示。（記者李晗 / 攝影）

現場的拳擊武術展示。（記者李晗 / 攝影）

已經練習詠春拳34年的鍾宇昂（Victor Chung）師傅，當天就帶著弟子們來到現場講授詠春拳。他說，詠春拳可能給人的印象是比較被動，但是他強調，其實詠春拳也可以非常有攻擊性（aggressive）。在演示中，他指出詠春拳的一個招式就是在防禦的同時進攻，比如對手出拳的時候，詠春的招式就是在用手擋住拳頭的同時，同時進攻。

鍾宇昂說，無論任何的功夫，練習者都需要自己心中有一股情緒，才能夠主動出擊。他認為無論是再具有攻擊性的武術，如果修習者自己本身心中沒有那種心境，那麼都是空談。面對當下的歧視攻擊亞裔的暴力事件，他認為大家心中那種渴求保護自己的動力，就是這樣一種情緒。

巴西柔術展示。（記者李晗 / 攝影）

當天許多的武術功夫師傅，有的是自己開了武術學校，有的是來自不同的健身房。有的是專業的武術散打人員，有的則是業餘人士。當天的演講者之一Jeremy Jong，也在現場展示了巴西柔術（Jiu-Jitsu），與對手扭打在一起。巴西柔術起源於日本柔術，特色是重視地板扭鬥，以槓桿原理控制對手關節來制服對手。

舊金山警察 局也在現場搭設攤位，支持活動。社區關係的警官帕德瑪（Ray Padmore）表示，警局也與亞裔社區站在一起，保護社區安全。他指出，能夠學習自衛的方式非常好，但是最重要的還是不要讓自己受傷。因為錢財都是身外物，但是生命只有一次。

帕德瑪強調，遇到罪案事件，要在能夠在安全的情況下、與罪犯有一定距離的時候報警，而且報警之後也需要把情況如實告訴警方，看到什麼就說什麼。

當天不少民眾都舉著謝蕭珍婆婆手拿木棒的畫像。年過七旬的謝蕭珍，早前在舊金山市中心一帶遇襲，她反擊匪徒。事件被視頻拍下，引起國際熱議。