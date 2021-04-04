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1張圖看疫情：美1億6168萬人已打疫苗 逾55.4萬死

疫情警訊 加州單日3984確診 一個月來最高

編譯組／灣區3日電
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

加州2日傳出近4000宗感染新冠病毒病例，創下幾乎一個月來最高單日新冠肺炎確診病例數。然而，新冠肺炎死亡人數與住院醫療人數持續下降。完全接種疫苗 (fully vaccinated) 成人比例也持續上升。

加州各縣2日共傳出3984宗感染新冠病毒病例，這是自3月9日以來單日最高新冠病毒感染病例數。加州最近一周每日新冠病例平均數為2643宗，此為3月15日以來最高每周單日平均數。

加州新冠病毒感染冬季飆高期從11月初開始，且於聖誕新年假期飆到最高潮，2月期間才開始滑落下來，隨後數周，感染人數持續下降，直到最近一周才再度揚升。

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隨著全美多州放寬防疫限制，已有25州新增確診持續攀升，專家擔心美國已處於第四波新冠疫情初期。圖為民眾在加州蘋果谷一家醫院接受第二劑新冠疫苗注射後，正接受觀察。(Getty Images)

加州2日染疫人數以沙加緬度縣最高，共傳出605宗新病例。洛杉磯縣過去為加州規模最大、情況最為嚴重的感染區，2日當天傳出603宗新病例，聖地牙哥縣496宗，隨後依次為史丹尼斯勞斯縣 (Stanislaus County)，聖伯納汀諾縣 (San Bernadino County) ，以及聖他克拉拉縣。

灣區聖他克拉拉縣2日傳出169宗新病例，自從疫情爆發，聖他克拉拉縣共出現11萬4852宗確診病例，死亡人數共1949人。阿拉米達縣2日傳出97宗新病例，全部感染病例為8萬3544宗，死亡人數1425人。康曲柯士達縣2日傳出124宗新病例。全部感染病例為6萬5559宗，死亡人數為760人。

其他疫情相關資訊則讓人較為欣慰。加州1日當天共有2147新冠患者住院治療，比前一天減少2.4%，此為2020年3月31日以來急診室治療新冠患者，人數最低的新紀錄。

加州新冠肺炎死者人數，也從冬季飆漲期之後持續下降。加州2日傳出206名新冠死者。加州最近一周每日新冠死者平均數為143人，此為12月8日以來的最低平均數。聖伯納汀諾縣2日傳出63名新冠死者，洛杉磯縣、河邊縣 (Riveside Couty)分別傳出46名與23名死者，隨後依次為聖地牙哥縣、寇恩縣 (Kern County)、聖荷昆縣 (San Joaquin County)。

在此同時，加州疫苗接種人數快速上升，直到1日為止，加州共接種1890萬劑疫苗。根據加州公共衛生處，加州供應疫苗效率極高，近八成州府收到疫苗都已分發到加州各地，加州目前每天疫苗接種數為33萬3501，比一周前成長了16%。

截至目前為止，加州18歲以上民眾完全疫苗接種 (fully vaccinated) 比例為21.6%。65歲以上長者中，至少已接種一次疫苗比例為78.8%。完全接種疫苗比例為54%。

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