亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

四名歹徒3月29日於屋崙 一家民宅前試圖攻擊搶劫兩名亞裔 長者，騷動之中，兩名受害人兒子衝出門外，手中揮舞一把大刀，四名歹徒見狀拔腿快跑，離開現場。整個經過驚心動魄，全都給附近監視錄影機拍錄下來。

這名拔刀救護雙親的英雄接受訪問時不願透露姓名與事發地點。他說，3月29日下午4時30分左右，他的父母剛從超市買東西回家，走到房子前院陽台時，一群歹徒突然出現，攔住他們。

從監視錄影中，可以看見一名歹徒用手抓住他母親頚上的金項鍊，另有歹徒用手伸入他父親口袋，掏走口袋中的手機與鑰匙。

這名救護雙親英雄表示，他很高興當時人在家中。他說，聽到母親尖叫聲，立刻衝出門外，如果他沒即時出現，情況一定更糟。

他說，事發當時，他正在換衣服，聽到陽台傳來一陣騷動，他立刻光著腳衝到門前，順手拾起附近一把大刀，將這群歹徒趕出門外。

3月28日另外發生一起亞裔遭搶事件，情況更為嚴重，有一對越南 裔夫妻遭歹徒綁在他們七歲小孩面前，將屋內財物洗劫一空，包括兩人的終身積蓄。

兩宗攻擊亞裔案件受害人均要求屋崙警方採取特別行動，並對警方反應遲緩，處理兩宗搶案不夠用心表示不滿。救護雙親的英雄表示，他希望歹徒至少關在牢中10年。