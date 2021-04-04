灣區又傳仇恨暴力 亞裔醫護人員當街被摔倒在地

洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾 (Los Gatos-Monte Sereno) 警方稱，一名菲律賓裔醫療工作人員上周二下午約五時左右，於洛斯蓋圖大道 (Los Gatos Boulevard) 與花園巷 (Garden Lane)交叉口附近遭人攻擊。

灣區 攻擊亞裔 的仇恨犯罪 事件目前仍持續飆高。

洛斯蓋圖警長迪西納 (Peter Decena) 本人也是亞太裔後代，他對攻擊亞太裔社區事件持續上升極表震驚。迪西納說，他一直關注攻擊亞太裔仇恨犯罪的發展，看到許多樣子跟他一般的民眾遭人攻擊，內心深感震驚、沮喪。

迪西納說，受害人是一名40歲的醫療工作人員，上周二遭攻擊時，身穿工作服，歹徒從後將她摔倒在地，並對她高喊：「滾回你的 (髒話) 中國！」然後騎著單車離開現場。迪西納稱，受害人沒受傷，可是精神明顯震撼。

警方形容嫌犯是一名男子，帶著一頂黑色或灰色的自行車鋼盔，蒙著深顏色的護頸罩，穿著黑色T恤，黑色或深色牛仔褲，牛仔褲上有白色字樣。目擊者稱，嫌犯最後一次出現是在南向洛斯蓋圖大道上。

迪西諾強調亞裔仇恨犯罪受害人報案的重要性。他說：「我從經驗中發現，許多亞裔，特別是亞裔長者，即使遭遇仇恨攻擊，一般不願向警方報案。我們希望我們的朋友知道，讓警方知道仇恨犯罪的重要性。

如有線索提供民眾，請聯絡洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警局 (408-354-6800，或者[email protected])。