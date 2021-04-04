我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台前法務部長羅瑩雪辭世 享壽70歲

加州疫情警訊 單日3984確診 一個月來最高

報告：加州逾70%女性 疫期有焦慮症

【本報綜合訊】
報告稱疫情期間，加州至少有70%的女性有輕微至嚴重程度的焦慮症狀。（pexels）
報告稱疫情期間，加州至少有70%的女性有輕微至嚴重程度的焦慮症狀。（pexels）

位於洛杉磯的Mount Saint Mary's大學（MSMU）發布報告稱，疫情期間加州至少有70%的女性有輕微至嚴重程度的焦慮症狀，超過50%的女性有輕微至嚴重程度的抑鬱症。

該研究由MSMU大學女性發展中心發布，還顯示了疫情對不同種族帶來的影響程度相差甚遠。例如，拉丁裔占加州人口39%，但占了加州新冠肺炎死亡人數47%。

研究還顯示，原本計畫在2020年秋季入大學的加州人中，有三分之一學生取消入學計畫，剩下的則改變了入學計畫。其中非裔有大學生的家庭中，有一半取消了所有的2020秋季上學計畫。

MSMU校長Ann McElaney-Johnson表示，「新冠疫情對於一部分人可能是意想不到的，但是其帶來的影響是大家都感受的到的。」在疫情中受到健康和經濟打擊最大的群體本就是社會中的弱勢群體，包括女性，小孩，有色人種和移民。疫情加大了本已經有的社會分歧。

根據MSMU，加州女性在疫情中的失業率突破新高，很多人整整一年沒有工作，女性延期了醫療服務，並承受著焦慮。

該報告中的重點數據包括：2020年2月加州男性和女性失業率分別都是5%，隨著疫情加重，男性失業率上升至20%，女性上升至25%。由於疫情，47%的加州女性延後了醫療服務。在夫妻倆都在家工作的情況下，有41%的母親稱自己承擔了更多的育兒工作，有15%稱丈夫承擔更多育兒工作。

此外，加州工作的女性中，有42%為必要行業員工。對於在家辦公，有29%的女性認為對她們有積極影響，有57%的男性認為有積極影響。

加州 疫情 洛杉磯

上一則

麋鹿林學區重啟 恢復返校上課

下一則

州府千人集會 抗議襲擊亞裔包括10多華裔社團、菲裔、印裔等組織 眾多APAPA成員也參與

延伸閱讀

1800萬超級樂透 聖荷西5華裔共享

1800萬超級樂透 聖荷西5華裔共享
CDC：接種疫苗可旅行 加州：不建議

CDC：接種疫苗可旅行 加州：不建議
4月15日起 加州允許恢復大型室內活動

4月15日起 加州允許恢復大型室內活動

加州雨雪偏少 154水庫存量僅剩半 今年恐乾旱

加州雨雪偏少 154水庫存量僅剩半 今年恐乾旱
過量服用芬太尼成分藥物 洛縣去年887死

過量服用芬太尼成分藥物 洛縣去年887死

熱門新聞

李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

2021-03-31 00:31
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

2021-03-30 01:18
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

2021-03-31 02:18
（Getty Images）

加州4/1起50歲以上、 4/15起16歲以上可施打疫苗

2021-04-01 01:22
東灣三谷地區民眾此前舉行「停止暴力，反仇視亞裔」聚會。（記者劉先進／攝影）

警長談自保：如用胡椒噴霧 必須能速逃離現場 否則…

2021-04-01 02:19
聖荷西五華裔共享去年12月六合彩頭獎1800萬獎金。(Getty Images)

1800萬超級樂透 聖荷西5華裔共享

2021-04-03 17:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國

按摩華婦染疫病危 兒：悔讓她到美國
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議

1億人接種 CDC：打完疫苗可自由旅行…但不建議