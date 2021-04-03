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北灣蘇拉諾縣病例升 恐退回紫色級別 許多活動恐再關閉

編譯組／蘇拉諾縣2日電
蘇拉諾縣新病例不斷增加，恐退回限制最嚴格的紫色級別。（Getty Images）
蘇拉諾縣新病例不斷增加，恐退回限制最嚴格的紫色級別。（Getty Images）

北灣蘇拉諾縣衛生官員表示，縣內新冠病例最近不但停止減少，更出現明顯增加的狀況，因此他們擔心，蘇拉諾縣可能會從現在的紅色級別倒退回限制最嚴格的紫色級別，迫使許多商業和活動再度關閉。

蘇拉諾縣衛生官員馬蒂亞斯（Bela Matyas）說：「現在說它是第四波疫情還言之過早，但它很可能是第四波疫情的開始，只能交由時間來證明。我們現在每天接獲的病例報告顯示，本縣開始接近足以讓我們重回紫色級別的程度，讓人不安。」

灣區包括阿拉米達縣、馬連縣、舊金山、聖他克拉拉縣和聖馬刁縣都已進入限制較少的橙色級別，蘇拉諾縣已經在紅色級別待了三周。

蘇拉諾縣衛生局局長理察斯（Jayleen Richards）說：「我們本周無望進入橙色級別。我們上周看到部分數據開始往不好的方向發展，如果民眾不立即遵守所有防疫規定，我們將從紅色級別退回紫色級別。雖然我們目前的狀況還不至於那麼糟，但新增確診病例的增加讓我感到擔心。」

萬一蘇拉諾縣退回紫色級別，除了個人護理服務和零售商店外，餐廳、健身房、電影院和宗教場所將無法繼續在室內營業或舉辦聚會。

馬蒂亞斯表示，蘇拉諾縣新增的病例大部分是還未符合資格接種疫苗的年輕人。蘇拉諾縣上周開始開放給50歲和50歲以上居民接種疫苗。

加州疫情分級制根據四項指標來區分：單日人均確診率、檢測陽性率、醫療公平指數（health equity quartile）和疫苗使用數量。單日人均確診率每10萬人超過10人、檢測陽性率超過8%屬紫色級別；單日人均確診率每10萬人有4到10人、檢測陽性率介於5%到8%之間屬紅色級別；單日人均確診率每10萬人有1到3.9人、檢測陽性率介於2%到4.9%之間屬橙色級別；單日人均確診率每10萬人少於1人、檢測陽性率低於2%屬黃色級別。

加州疫情數據顯示，截至2日上午，蘇拉諾縣的確診率為每10萬人中有5.4人，過去七天的檢測陽性率為1.9%，醫療公平指數為2.3%。不過，蘇拉諾縣的數據顯示，當地過去七天的檢測陽性率為6.6%。

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