CDC：接種疫苗可旅行 加州：不建議

CDC認為國內旅遊可重啟，但加州仍建議民眾不要出遠門。(美聯社)

美國疾病防治中心（CDC ）宣布，已經完成接種FDA授權的新冠疫苗 的民眾，可在美國境內安全旅行。然而，聯邦新指南可能與加州 衛生官員在春假期間提出的旅行建議有些許牴觸。加州公衛部門仍堅持較嚴格的建議，衛生專家強烈呼籲加州居民避免旅行，直到加州疫苗接種達到更高水平層級。

根據新的聯邦指南，完全接種疫苗的遊客，在行前或抵達目的地後，無須接受檢測，除非前往目的地提出要求。完全接種疫苗旅客也不需要自我隔離。

但是，加州公衛部門提出更嚴格建議，指出目前公衛部門仍持續評估科學資料證據，以及CDC的建議指南，持續進行更新旅行指南內容。不過，加州當前公衛政策仍建議加州人避免非必要的加州以外旅行，包括到其他州或其他國家，以避免病毒傳播風險，減少新感染源與新病毒株傳染到加州的風險。

加州公衛部門的確已放寬州內旅行指南，移除先前建議的居民旅行限制在離家120英里之內的要求。在加州堅持加強州內旅行建議的同時，也決定自4月15日開始，允許室內場所，包括戲院、會議、會展中心開始接受與會者入場。

另一方面，即便是已對旅客開啟放行綠燈，CDC主管也在白宮記者會發布新旅遊指南準則時，發出警告。CDC主任瓦倫斯基(Dr. Rochelle Walensky)表示，儘管相信已完全接種疫苗者，旅行風險相對較低，但CDC仍不建議在此時旅行，因為確診數仍在增加中。CDC表示，完全接種疫苗者，仍需遵守安全旅行建議，包括戴口罩遮掩口鼻、保持6英尺社交距離、避免擁擠、經常洗手與使用洗手液。

此外，未接種疫苗旅客應持續遵循CDC指南規則，建議在旅行前1-3日接受病毒檢測，返家後3-5日進行另一次病毒檢測，並且自我隔離7天。