CDC：接種疫苗可旅行 加州：不建議
美國疾病防治中心（CDC）宣布，已經完成接種FDA授權的新冠疫苗的民眾，可在美國境內安全旅行。然而，聯邦新指南可能與加州衛生官員在春假期間提出的旅行建議有些許牴觸。加州公衛部門仍堅持較嚴格的建議，衛生專家強烈呼籲加州居民避免旅行，直到加州疫苗接種達到更高水平層級。
根據新的聯邦指南，完全接種疫苗的遊客，在行前或抵達目的地後，無須接受檢測，除非前往目的地提出要求。完全接種疫苗旅客也不需要自我隔離。
但是，加州公衛部門提出更嚴格建議，指出目前公衛部門仍持續評估科學資料證據，以及CDC的建議指南，持續進行更新旅行指南內容。不過，加州當前公衛政策仍建議加州人避免非必要的加州以外旅行，包括到其他州或其他國家，以避免病毒傳播風險，減少新感染源與新病毒株傳染到加州的風險。
加州公衛部門的確已放寬州內旅行指南，移除先前建議的居民旅行限制在離家120英里之內的要求。在加州堅持加強州內旅行建議的同時，也決定自4月15日開始，允許室內場所，包括戲院、會議、會展中心開始接受與會者入場。
另一方面，即便是已對旅客開啟放行綠燈，CDC主管也在白宮記者會發布新旅遊指南準則時，發出警告。CDC主任瓦倫斯基(Dr. Rochelle Walensky)表示，儘管相信已完全接種疫苗者，旅行風險相對較低，但CDC仍不建議在此時旅行，因為確診數仍在增加中。CDC表示，完全接種疫苗者，仍需遵守安全旅行建議，包括戴口罩遮掩口鼻、保持6英尺社交距離、避免擁擠、經常洗手與使用洗手液。
此外，未接種疫苗旅客應持續遵循CDC指南規則，建議在旅行前1-3日接受病毒檢測，返家後3-5日進行另一次病毒檢測，並且自我隔離7天。
上一則
過半受訪居民 支持金山沿海公路永久禁車
下一則
FB留言