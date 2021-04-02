金山新冠疫苗推廣視頻 陳沖、朱嘉文齊呼籲

知名影星陳沖亮相舊金山疫苗推廣視頻。（視頻截圖）

舊金山 官方推出最新的疫苗 推廣視頻，鼓勵民眾接種。短短1分30秒的視頻中，大秀舊金山的多元文化，力求在不同族裔背景的社區中，打破對於疫苗的迷思和誤解。

Get vaccinated, San Francisco! The sooner we can all get vaccinated, the sooner we can end the pandemic. Get vaccinated when it's your turn and help others sign up. Protect your health, save lives, and help us return to activities we miss. #VaccinateSF pic.twitter.com/QzoU9827DE — San Francisco Department of Emergency Management😷 (@SF_emergency) April 1, 2021

來源：twitter

著名電影明星陳沖、舊金山行政官朱嘉文、廚藝秀電視名人甄文達（Martin Yan）三位華裔參與視頻拍攝。此外，西語裔、太平洋島嶼裔、菲律賓裔、非裔等不同社區人士也有參與呼籲。

陳沖用國語說：「如果你感染到了新冠病毒，預防針就會刺激到你的免疫系統，讓你戰勝這個病毒。」她的背景則是採用了舊金山的市中心天際線。

行政官朱嘉文則是在華埠花園角廣場，使用粵語說「我們成功抗疫」，「讓我們可以早日歡聚」。

甄文達在視頻中也秀出廚藝，表示疫情過後可以早日為自己喜愛的人烹飪。

視頻中也突出了舊金山的知名文化活動，像是每年6月的榮耀大遊行 （Pride Parade）、農曆新年的華埠花車巡遊、墨西哥傳統的五月五日節（Cinco de Mayo），以及聖派翠克日和愛爾蘭文化遊行等。

加州的疫苗接種範圍擴大，因此更多年輕一輩的民眾都可以申請預約。然而在移民社區中，仍然有很多對於疫苗的傳言。在視頻中，多位名人也都強調，疫苗非常安全，不會將新冠病毒注射入體內，同時疫苗的副作用過幾天就會消失。

眾多政壇高官，體育界、演藝界名人也都齊齊參與呼籲。聯邦議長波洛西（Nancy Pelosi）、新獲任加州總檢察長的邦塔（Rob Bonta）、舊金山市長布里德（London Breed）、前市長勃朗（Willie Brown）等均有亮相，以及影星布拉特（Benjamin Bratt），巨人隊、勇士隊、49人隊代表等。