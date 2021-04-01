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狂徒在餐廳威脅「槍殺華人」 女店主晚上睡覺都驚醒

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山田德隆區一間餐廳，遭遇狂徒要「槍殺華人」。（記者李晗 / 攝影）
舊金山田德隆區一間餐廳，遭遇狂徒要「槍殺華人」。（記者李晗 / 攝影）

一間位於舊金山田德隆區的餐廳，據悉遇到狂徒威脅要「槍殺華人」。店主吳太太表示，雖然嫌犯被捕，自己仍然心有餘悸。

舊金山警察局在3月31日發出新聞通報，指出在田德隆區有餐廳連續遭到嫌犯騷擾，嫌犯更是直言要拿槍來槍殺華人。隨後這名嫌犯是45歲的非裔男子亨特（Darrell Hunter），目前已被抓捕。

這間餐廳的店主受訪時，只希望以「吳太太」的名義見報，同時也不希望餐廳的名字、地址被公開，因為擔心被報復，同時也擔心客人知道之後會不敢來。

吳太太表示，自己現在晚上睡覺有時會中途醒來，發現已一身冷汗，因為對於事情仍然心有餘悸。她回憶道，最早這名嫌犯在3月26日（上周五）開始來騷擾自己的餐廳。她說，當時嫌犯還一度還要打她，她隨即報警。但是警察來了之後，嫌犯已經逃逸。

3月27日（周六）的時候，吳太太又一次見到這個嫌犯，當時嫌犯的口中就在自言自語一些「亞裔」（Asian）、「華人」（Chinese）的字眼。吳太太再度報警。

3月28日周日，嫌犯再次進入店內。吳太太表示，當時嫌犯說了一句「我會拿把槍來槍殺這裡全部的華人。」當時店內還有另一名顧客。吳太太報警處理。根據警方描述，當時嫌犯還做出了一個模擬開槍的手勢。

3月29日，當天警察徹夜留守，同時一直有警車停靠在附近，所以嫌犯未有出現。

3月30日周一，嫌犯又再度現身。吳太太表示，當時嫌犯口中說一些「槍擊」（Shoot）和辱罵的話。吳太太隨即報警。警方趕來之後，吳太太指引警方嫌犯的逃走方向，隨後警方在附近抓捕了亨特。

吳太太說，自己在田德隆經營這家餐廳已經15年，遇到奇奇怪怪的事情非常多。但是這一次令她格外感到危險。同時她也說，雖然田德隆附近就是市政廳、州府大樓、聯邦大樓，但是這十幾年來治安一直變差。

吳太太擔心，不知道嫌犯是否會被很快放出來。根據警方描述，目前嫌犯亨特是在緩刑（probation）期間，此前他也犯下破壞物品、種族辱罵等罪。

華人 警察 舊金山

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