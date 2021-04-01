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東灣按摩院華人女員工 路上被人罵「滾回你的國家」

記者劉先進／布利桑頓報導
東灣布利桑頓市王衝表示，有按摩院華人女性員工，走在路上被開車經過的人罵，「滾回你的國家！」 （記者劉先進／攝影）
東灣布利桑頓市王衝表示，有按摩院華人女性員工，走在路上被開車經過的人罵，「滾回你的國家！」 （記者劉先進／攝影）

東灣布利桑頓（Pleasanton）市民王衝（Chong Wang）表示，為召開市民安全會議，做了小範圍調查，居然發現市內一家按摩院的兩位華人女性員工，走在路上被開車經過的人罵，「滾回你的國家！」讓人震驚。

王衝去年11月參選布利桑頓學委，遺憾落敗，但還是堅持服務社區的初衷，經常做義工，熱心公益事業。最近，針對亞裔的仇恨暴力行為頻發，王衝決定幫忙組織市長布朗（Karla Brown）、警長斯溫（David Swing）參加的安全會議，希望傳遞資訊，保護居民免於種族仇恨的傷害。

在組織會議前，市長等人都詢問王衝，是否聽過本市有關針對亞裔的種族歧視或仇恨問題。他當時表示沒有。不過，還是不放心，決定去做個小調查，看看實際情況如何。他共詢問了10個商戶，遍及各個族裔，有一家按摩院的二位華人女員工反映，近期走在街上或在停車場，多次被人莫名其妙的辱罵「滾回去。」

前不久，這兩位員工走在街上時，有人開車經過，專門搖下車窗，大聲喊叫，「滾回你的國家！」兩人很害怕，避之唯恐不及。

王衝表示，一直以為，仇恨亞裔的案件會發生在紐約、舊金山或屋崙等相對較大的城市，從沒想到，類似事件會發生在相對較為安全的布利桑頓，「可能某些人內心有歧視，但不會表現出來，如此公然的在街道上叫囂，還是在安全的社區，讓人憤怒和震驚。」

28日，在布利桑頓毗鄰的都布林（Dublin）市 Emerald Glen公園，多位民選官員與數百市民舉行「停止暴力，反仇視亞裔」聚會，大聲譴責針對亞裔的暴力行為。王衝受邀演講，分享了這些事件。布利桑頓有35%的人口是亞裔，王衝希望推動市府形成決議，更好地保護亞裔安全，遏制仇恨暴力事件發生。

亞裔 種族歧視 華人

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