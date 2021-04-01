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金山警長談自保：用了胡椒噴霧 趕緊逃離現場

記者劉先進／布利桑頓報導
東灣三谷地區民眾此前舉行「停止暴力，反仇視亞裔」聚會。（記者劉先進／攝影）
東灣三谷地區民眾此前舉行「停止暴力，反仇視亞裔」聚會。（記者劉先進／攝影）

東灣布利桑頓市長布朗（Karla Brown）、警長斯溫（David Swing）舉行社區安全會議。斯溫表示，截至目前，市內沒有發生仇恨亞裔的暴力事件。若被攻擊的緊急情況下使用胡椒噴霧自保，最好快速逃離現場。因為不確定是否能阻止壞人，要避免事態升級。

布利桑頓警長斯溫說，若緊急情況下使用胡椒噴霧防身，最好快速逃離現場。因為不確定是...
布利桑頓警長斯溫說，若緊急情況下使用胡椒噴霧防身，最好快速逃離現場。因為不確定是否傷到壞人，避免事態升級。（視頻截圖）

外出最好有人或狗陪同 注意周邊狀況

斯溫說，市民遇到惡意攻擊如何反應，是個人決定。他會告訴自己的兩個20多歲的女兒，假如在街道上，碰到人襲擊或試圖將她們拖進車，「就使出這輩子都沒用過的全身力氣還擊，想盡一切辦法逃離現場。可能每個人都有自己的處理方法。」

防止攻擊，有些竅門。比如，在外步行有人陪同，有寵物狗陪著也行。步行時昂首挺胸，留意周邊情況，不要走到燈光暗淡區域，要走在光亮地帶。也不要玩手機、發短訊，不要戴著耳機聽東西，「我曾在跑步時戴耳機，因沒聽到有狗來襲的聲音，被咬到腳後跟，這是個教訓。」

斯溫說，很多人在探討如何保護自己。有人主張買辣椒噴霧，他也確實看到有女教師帶著噴霧。「如果你處於一個危險的狀況，需要使用噴霧，我會鼓勵你使用。但用了之後，必須盡快離開事發地，因為你不知道噴霧是否真的有效（傷到壞人），可能會導致事件升級，要考慮周全。」

社媒此前一度盛傳，要比賽搧亞裔女性或長者耳光。斯溫說，警方正最大限度監控社媒，以查看是否有類似事情發生。如果在市內發生類似事情，警方會積極主動的處理。

旁觀者別介入仇恨犯罪  可以記錄作證

斯溫表示，若看到有人從事針對亞裔的仇恨犯罪，旁觀者如何採取行動，取決於現場情況和他的舒適度。旁觀者可成為好的證人，在安全距離記錄事發經過，包括可疑的車輛、日期和時間等，報警時可用口頭複述清楚。如旁觀者的車輛停在附近，可以按鑰匙上的緊急按鈕，警報器的響亮聲音，會干擾和恐嚇犯罪者。「但不主張旁觀者採取積極主動措施，介入這種襲擊。」

斯溫說，若有人在現場拍到襲擊的照片或視頻，最好交給執法部門，而不是私自發在社交媒體上。

有人提問，如乘坐公交車或在商場逛街時，有人說些仇恨話語，當時來不及致電911，又或當事人是個孩子，應該如何回應？斯溫表示，面對語言攻擊，最好的方法是，漠視並避開攻擊者。找安全的地方，打電話給能提供幫助的人，而不是和攻擊者對峙或語言還擊。「只是說一些傷害性或仇恨的話語，很可能並不違法。每件事都視情況而定。說一些傷人的話不違反加州法律的。」

亞裔 仇恨犯罪 加州

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