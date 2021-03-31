風雨前的寧靜? 灣區病例數減少 加州死亡率上升

灣區新冠病例降幅進入高原期，是否會發生第四波疫情，專家看法不一。（美聯社）

灣區 最近因新冠病例顯著減少，各縣紛紛進入限制較寛的級別，商業、學校和許多活動不斷重開。同樣的情形灣區去年也經歷過。但是，和去年秋季一樣，灣區病例在大幅減少兩個多月後，現在又緩慢進入高原期，加州 全州的新冠死亡率甚至有反彈上升的趨勢。

聯邦疾病防治中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）29日在白宮視訊簡報中表示，美國過去一周新冠病例增加了10%，讓她有一種「瀕臨末日」的感覺。難道，在剛過去的冬季遭受疫情 重創的灣區現在正處於風雨前的寧靜，第四波疫情高峰正要來臨？

衛生專家表示，目前的疫情混合了多種因素，在更具傳染性的新變種病毒正在傳播之際，社會也同步進行重開和放寬衛生限制。有些專家對灣區疫情未來的發展表示憂心，有些則表示，仔細分析數據可以幫助灣區朝較安全的道路前進。

數據顯示，截至28日的一周，灣區平均單日新增416例病例，前一周的平均單日新增病例為451例，再前一周為500例，從2月以來已減少58%。截至28日的一周，灣區平均單日死亡人數為114人，前一周為125人，再前一周為120人，從2月以來已減少54%。

但是，在加州整體方面，截至28日的一周，加州平均單日死亡人數為200人，高於前一周的175人，24日到26日三天的平均單日死亡人數更超過250人。

柏克萊加大傳染病學專家舒瓦茲柏格（John Swartzberg）表示，病例快速減少是好事，但是進入高原期就不是好現象。他指出，在灣區前一波疫情中看到相同的模式，確診率進入高原期後重新攀升。

舒瓦茲柏格說：「我們知道疫苗有效，但是病例為何沒有繼續減少？」他認為，是因為還沒有免疫力的人（未感染過病毒或還未接種疫苗者）「正在快速地感染中」。

舒瓦茲柏格說：「目前，疫苗讓疫情處於穩定狀態，但是，這已經是疫苗能做到的最好程度，這讓人感到非常不安。」

不過，加大退休傳染病學教授蘭普（George Lemp）的看法較為樂觀。蘭普說：「我不認為加州會再出現一波嚴重的疫情，而且我認為，加州可能會比我們意識到的更早實現群體免疫。」

蘭普表示，由於加州冬季疫情比美國其他州出現得晚，當時感染病毒的人現在仍具有免疫力，而且病例激增情況通常會先出現在其他州，因此，只要加州民眾繼續以目前的速度接種疫苗，再加上自然感染的免疫力，應該不致於發生第四波疫情。