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佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

金山婆婆還擊案 嫌犯是否屬仇恨犯罪引爭論

記者李晗 / 舊金山報導
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）
多個舊金山的罪案受害者均是亞裔長者。左上為謝蕭珍，右上則是華埠洗衣房暴力搶劫案，下圖兩則則是廖姓老翁被襲擊踢倒。（視頻截圖）

近期針對亞裔的罪案頻頻發生，亞裔移民、長者、女性成為受害者。舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）特別召開華文媒體的圓桌座談，提供多起罪案的最新進展和細節。

受到國際關注的謝蕭珍婆婆遇襲、還擊的案件，39歲的嫌犯傑金斯（Steven Jenkins）目前在還押候審中。博徹思表示，這個案件性質惡劣，嫌犯攻擊了75歲的謝婆婆和另一位80多歲的男性亞裔長者。他指出，已經起訴了傑金斯六項重罪，包括虐待老人，襲擊等罪名，並且在法庭上要求繼續收押傑金斯，不得釋放。但嫌犯連續攻擊兩名亞裔老人，是否算針對亞裔的仇恨犯罪（hate crime）？此議題引起討論，但本案目前不包括相關罪名。

博徹思召開華文媒體座談，提供多個亞裔受害罪案的最新進展。（視頻截圖）
博徹思召開華文媒體座談，提供多個亞裔受害罪案的最新進展。（視頻截圖）

博徹思指出，要證明是仇恨犯罪，檢方需有具體的證據，來證明嫌犯的「內心」的動機，或者是說出的話，或者是過往的社交媒體言論，涉及相關的種族、性別、宗教的偏見。

56歲的菲律賓裔男性圖阿山（Ron Tuason）遭遇襲擊事件，嫌犯已被博徹思起訴仇恨犯罪。博徹思指出，在襲擊過程中，嫌犯說出一些反亞裔的種族歧視話語（anti-Asian slur）。博徹思形容，這樣的證據在仇恨犯罪的起訴過程中很重要。

此前震驚社區的舊金山華埠洗衣房暴力搶劫案，目前已抓捕三名嫌犯。受害人67歲華裔長者男性當時在洗衣店內等候，三名非裔嫌犯進入洗衣店對其拳打腳踢，搶劫之後逃逸。全程被錄像視頻拍下。博徹思說，三名嫌犯中，有兩人分別被起訴13項罪名，另一人則面臨15項罪名起訴。「我們非常嚴肅認真對待這個案件，這些嫌犯都面臨著嚴重的後果。」博徹思強調。

此前在舊金山Polk街和Clay街的嫌犯用掃把襲擊和威脅亞裔事件，目前檢方也已經對嫌犯提起訴訟。

同時，2020年2月華裔老翁遇襲的一段視頻近期浮出水面。視頻顯示，在田德隆區，一名超過80歲的華裔長者廖榮新（Rong Xin Liao，音譯）坐在輪椅上，在路邊等車。一名嫌犯直接跑上前飛踢長者，把他踢倒在地。博徹思表示案件仍然在調查中，沒有太多進展更新。根據縣警的監獄系統查詢，嫌犯赫南德斯（Eric Ramos-Hernandez）目前沒有被關押。博徹思透露嫌犯遵守了所有法庭的（保釋）條件，法庭也很滿意。

此外，博徹思也否認近期的一些傳言，包括檢方撤銷幾個重大案件的罪名起訴等。他指出，去年12月31日的車禍兩死案，以及華裔青年Kelvin Chew的謀殺案，起訴都還在進行中。

博徹思目前爭議纏身，因為被指對待犯罪寬容。民眾發起罷免他的運動仍在徵集簽名的階段。

亞裔 華裔 仇恨犯罪

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