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「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

記者李晗 / 舊金山報導
李潁潼與丈夫在灣區生活多年之後，決定搬回台灣。（李潁潼供圖）
李潁潼與丈夫在灣區生活多年之後，決定搬回台灣。（李潁潼供圖）

舊金山生活了七年之後，李潁潼（Gloria Li）和丈夫決定，帶著年幼的女兒一起搬回台灣定居。疫情之下的種種針對亞裔的歧視和治安問題，令她和她的家人擔憂不已。

「從24歲到31歲，從少女到媽媽，我把我最美好的青春時光都留在了舊金山。」李潁潼說。但是為了家庭的安全，為了女兒能有一個更好的環境健康成長，她也不得不割捨自己與舊金山的這段情緣。

李潁潼供職於公務部門，工作穩定。她也活躍於社區，與華文媒體記者相熟。她和台灣出生、灣區長大的丈夫，以及三歲的女兒現在一起居住在舊金山南市場（Soma）的公寓內。近來舊金山頻頻發生治安事件，不少亞裔長者成為被攻擊的對象，令亞裔社區內對於治安的憂慮不斷蔓延。

批司法制度致攻擊頻發

「如果我自己一個人走在路上，我會感到很害怕。」李潁潼說，就算是有人陪同自己，她也會隨身帶著防身的裝備，以防萬一。十多年前的非典型肺炎（SARS）時期，她在紐約讀書，當時也有針對亞裔的歧視，但是沒有像現在這麼猖狂，不會令她真的感到害怕。

她說，SARS期間會有遇到口頭上的攻擊，但是現在對於亞裔的攻擊很多都是身體暴力，還有直接造成死亡的例子。她也抨擊舊金山的刑事司法制度，導致罪案頻發。

李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）
李潁潼與丈夫（右），年幼的小女兒（中），在舊金山市中心的照片。（李潁潼供圖）

首次感到美國不歡迎我

因此在美國生活了接近十年的她，第一次感到這裡並不歡迎她。就連他在灣區長大的丈夫也有同樣的感受。美國校園自疫情以來都是封閉狀態，現在才陸陸續續重開。但是亞裔學童回校之後，可能面臨的歧視暴力問題則仍然存在。搬回台灣之後，李潁潼相信女兒能夠有更好的學習、成長環境，同時女兒也可以學習好中文。

「逃難」回台逐漸變趨勢? 

李潁潼也說，自己身邊有很多的人現在都選擇搬回台灣，已經形成了一個小小的趨勢。她表示，這部分人自嘲是一群「逃難者」（refugee）。

因為美國疫情嚴重，不少台灣移民，或者父母是台灣人的美籍華裔「ABC」，或者眷屬，都利用不同方式，比如更新過期的中華民國護照、申請護照、特殊簽證等，在疫情期間「躲回」台灣。駐舊金山台北經文處提供數據顯示，自2020年7月至12月期間，辦理護照的申請共3495件，與2019年同期（2205件）增長58.5%。

李潁潼一家計畫5月時飛回台北，在加州還有一個多月的時光。回想過去在舊金山的七年，李潁潼感慨極具挑戰性，也獲益良多。「我會想念加州。」李潁潼說。

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