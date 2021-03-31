SB82法案「或讓搶犯免坐牢」 加州檢察官協會反對

屋崙華埠商會此前舉行記者會，強烈反對SB82法案，認為會縱容犯罪。（記者劉先進／攝影）

加州 地區檢察官協會，平等公義協會等組織30日舉行線上記者會，強烈反對州參議員斯金納（Nancy Skinner）提出SB82號法案，認為傷害公共安全，鼓勵小偷小摸實施搶劫。只要符合法案所定義的不涉及重傷、未使用致命武器，將被控輕罪。輕罪有時基本沒後果，雖號稱會判罰監禁半年到一年，但據加州規定，案件被轉移到改過自新法院（Diversion Court）處理，嫌犯甚至可能不用坐一天牢，就被放回街頭繼續作惡。

SB82號法案希望設立一級小偷小摸罪，對於低於950元的盜竊，可能涉及武力或恐懼，但不造成重傷或涉及使用致命武器，將被處以最高一年的監禁和/或1000元的罰款。將不涉及武力或恐懼的小偷小摸歸類為二級小偷小摸罪，可判處6個月以下監禁和/或1000元罰款。

公開聲明反對法案的有，亞裔 檢察官協會、加州地區檢察官協會、加州雜貨商協會、加州麻醉品官員協會、沙加緬度縣柑橘崗（Citrus Heights）警長、犯罪倖存者、犯罪受害者聯合會、Frederick Douglas Foundation基金會、屋崙華埠 商會、加州平等公義協會、北亞利桑那大學、宇洛縣助理副地檢長等12個組織和個人。

屋崙華埠商會主席陳錫澎，加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）均強烈反對SB82法案。李少敏表示，在2020年的一個法庭案件中，被告格蘭特承認以偷竊為生。但行竊中有兩個原則，「從不偷超過950元的財物、從不觸碰任何人」，否則就容易變成重罪。這清楚地說明了重罪的重要性，作為保護公民的主要威懾力。法案相當於鼓勵人搶劫。很多罪犯可以在不使用武器的情況下，對受害者的心裡和身體造成嚴重傷害。最近，一些議員發誓要更好地保護亞裔，但最實際的辦法，是叫停這個法案。

加州地區檢察官協會主席、艾爾度拉多縣地檢長（El Dorado County）皮爾森（Vern Pierson）表示，去年，立法機構通過了AB 3234輕罪改過自新法案（注明：今年1月1日生效， 在完成法官規定的改過自新要求後，案件將被撤銷，犯罪行為將被視為從未發生過。允許符合條件的被告，通過完成治療和教育課程來避免坐牢）。根據法案定義的罪行，襲擊，毆打、毆打導致嚴重身體傷害，如果是輕罪，一大堆罪名有資格改過自新。換句話說，SB82法案的一個重要組成部分，是將目前大量定義為重罪的搶劫，變成輕罪，再根據AB 3234法案，這些重罪嫌犯幾乎不會受到任何處罰。

亞裔檢察官協會主席埃斯波西托（Annie Esposito）表示，強烈反對法案。法案扭曲暴力的定義，超越常識。並未考慮很多街頭搶劫，沒有持槍或使用危險武器，有時未造成重傷。根據新法案，只能起訴小偷小摸盜竊輕罪。基本上沒有處罰和後果。許多輕罪，尤其是財產犯罪，通過改過自新法院來處理。輕微的盜竊罪，最多監禁半年到一年，但考慮到法院的處理，他們絕不會坐一天牢。「這就等於說不要再做壞事了。接著轉身，讓壞人跑回街頭，繼續作惡。」

埃斯波西托說，針對老年人的搶劫案，暴力襲擊事件在激增。法案會剝奪最脆弱的受害者、亞裔老人受到的法律保護。「一些立法者說，亞裔被保護，但只是動嘴巴。」