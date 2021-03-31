縱容「小偷小摸」 SB82法案挨批：鼓勵盜竊搶劫

屋崙華埠此前舉行記者會，強烈反對SB82法案。（記者劉先進／攝影）

加州 地區檢察官協會等12個組織和助理副地檢長的聲明說，根據SB82法案，劫匪可以用暴力制服受害人，只要受害人受輕傷，就不會導致重罪搶劫。 由於取消了重罪的後果，法案將鼓勵盜賊進行搶劫，漠視受害人的身體傷害、精神創傷和經濟損失。

聲明說，法案將允許劫匪在停車場甚至使用自動取款機時伏擊一名獨行女性，可以威脅她，打臉、搶走錢包，只要造成輕傷，就會被指控為盜竊輕罪。法案作者聲稱，這一變化反映了紐約州 、俄勒岡州、伊利諾伊州和德克薩斯州的法律。然而，這些州都不允許盜竊中讓公民受傷，再給小偷定輕罪。

將搶劫定為輕罪會增加搶劫案的數量，特別是那些目前為毒癮而進行小偷小摸的人。輕罪並不能阻止習慣性或職業性的小偷，他們會經常從商家偷東西，同時會小心翼翼地不超過950元的價值以避免重罪。職業盜賊已證明了這一點。

宇洛縣 (Yolo County)助理副地檢長卡曾斯（Ryan Couzens）表示，SB82法案鼓勵小偷去商店像橄欖球的中後衛球員一樣四處衝撞進行搶劫。想像一下，小偷盜竊女性的錢包，其中有現金和信用卡，只要不把女人傷得太重，仍被起訴盜竊輕罪。如最近（美麗湖社區）被搶劫殺害的何先生（音譯，Pak Ho）案件。他在遭搶劫時被打了一拳、推了一把，如果不是頭部撞到地上而死。按82號法案，就是輕罪。可以預期，若法案通過，小偷會跑到商店搶劫，而不是偷東西。大家會看到更多類似何柏遭遇的案件。

卡曾斯表示，斯金納的明顯策略，是起訴新罪行。但很多搶劫案不會以極端的武力開始，劫匪會不斷嘗試。許多新犯罪的受害者將是女性，她們獨自在停車場，罪犯會試圖威脅或摔倒人。隨後情況會自然升級。會有一些受害者身體脆弱，比如何先生這樣的案例。會有一些受害者反擊，讓自己受傷。或者小偷計算錯誤，導致更嚴重的傷害。當更多的重罪被指控或其他罪行被指控時，受害者不想要事後的司法懲罰，這沒有給他們安慰。他們想要法律保護

「斯金納說，地檢處仍然可以在這些搶劫案發生時，指控其他襲擊等罪行。但我們不能透過指控其他犯罪來彌補鼓勵犯罪的不足。」