馬士孔尼中心秋季重開 舊金山旅遊業「疫外」喜訊
馬士孔尼中心（Moscone Center）將於今年秋季重新開放舉辦會議，這是作為舊金山經濟命脈的旅遊業在經歷了殘酷的一年後開始復甦的又一跡象。
美國手外科協會年會將於9月30日至10月2日在此舉行，這是自疫情肆虐以來第一個得以確認的承諾。這次活動的預算超過350萬美元，將有現場活動和在線視頻訪問。
「我們相信可以安全地舉行這次活動，」美國手外科協會首席執行官馬安德森（Mark Anderson）說：「我們有充分的理由相信，幾近全體來賓和會議工作人員都會在9月的最後一周早早提前接種疫苗。」
他說，該協會4000多名成員中，99%的人都是醫生，已經接種了疫苗；會議供應商預計將在6月之前接種疫苗。該活動包括對所有最佳手術的研究報告和教育，從指尖到肩膀面面俱全，他說。
安德森說，與會者預計有1500人之多，低於疫情前預計的3700名，該活動在五、六年前就已預訂，經濟影響估計為800萬美元。對於馬士孔尼中心來說，這是一個相對較小的活動，其最大的活動是2019年17.1萬人的Dreamforce技術會議。
去年舊金山的休閑和商務旅遊支出比2019年銳減了80億美元，是旅遊業在現代史上最糟糕的時期。馬士孔尼中心已經一年沒有舉辦活動了，它被改造成了市應急管理部的運營中心、無家可歸者的避難所及大規模疫苗接種點。
安德森說，此次活動的財務得到了保護，部分原因是會議中心和酒店已經免除了所有潛在的財務處罰，如未使用的酒店房間的損耗費等。該活動在舊金山聯合廣場的萬豪侯爵酒店和希爾頓酒店預訂房間。
遊民和安全問題仍然是一些與會者的潛在擔憂；但旅遊市場的疲軟使得舊金山和其他城市成為活動策劃者的「買方市場」，安德森說。
安德森說，有兩大風險可能阻止活動舉行，新一波嚴重疫情和約800名外科醫生集體取消參與，會議的大部分內容是由他們教授和解說。
「我不認為這會發生，」他說。「大家的心態肯定越來越樂觀。」
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