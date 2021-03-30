我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

馬士孔尼中心秋季重開 舊金山旅遊業「疫外」喜訊

編譯組／舊金山29日電
舊金山馬士孔尼中心預定秋季重啟舉辦會議。（取自臉書）
舊金山馬士孔尼中心預定秋季重啟舉辦會議。（取自臉書）

馬士孔尼中心（Moscone Center）將於今年秋季重新開放舉辦會議，這是作為舊金山經濟命脈的旅遊業在經歷了殘酷的一年後開始復甦的又一跡象。

美國手外科協會年會將於9月30日至10月2日在此舉行，這是自疫情肆虐以來第一個得以確認的承諾。這次活動的預算超過350萬美元，將有現場活動和在線視頻訪問。

「我們相信可以安全地舉行這次活動，」美國手外科協會首席執行官馬安德森（Mark Anderson）說：「我們有充分的理由相信，幾近全體來賓和會議工作人員都會在9月的最後一周早早提前接種疫苗。」

他說，該協會4000多名成員中，99%的人都是醫生，已經接種了疫苗；會議供應商預計將在6月之前接種疫苗。該活動包括對所有最佳手術的研究報告和教育，從指尖到肩膀面面俱全，他說。

安德森說，與會者預計有1500人之多，低於疫情前預計的3700名，該活動在五、六年前就已預訂，經濟影響估計為800萬美元。對於馬士孔尼中心來說，這是一個相對較小的活動，其最大的活動是2019年17.1萬人的Dreamforce技術會議。

去年舊金山的休閑和商務旅遊支出比2019年銳減了80億美元，是旅遊業在現代史上最糟糕的時期。馬士孔尼中心已經一年沒有舉辦活動了，它被改造成了市應急管理部的運營中心、無家可歸者的避難所及大規模疫苗接種點。

安德森說，此次活動的財務得到了保護，部分原因是會議中心和酒店已經免除了所有潛在的財務處罰，如未使用的酒店房間的損耗費等。該活動在舊金山聯合廣場的萬豪侯爵酒店和希爾頓酒店預訂房間。

遊民和安全問題仍然是一些與會者的潛在擔憂；但旅遊市場的疲軟使得舊金山和其他城市成為活動策劃者的「買方市場」，安德森說。

安德森說，有兩大風險可能阻止活動舉行，新一波嚴重疫情和約800名外科醫生集體取消參與，會議的大部分內容是由他們教授和解說。

「我不認為這會發生，」他說。「大家的心態肯定越來越樂觀。」

舊金山 疫苗 疫情

上一則

悲情加州：疫情失業率全美第4高 就業恢復全美第4低

下一則

差點被搶…華女挺身做義工巡護華埠

延伸閱讀

馬士孔尼中心秋季重開 舊金山旅遊業「疫外」喜訊

馬士孔尼中心秋季重開 舊金山旅遊業「疫外」喜訊
台灣移民謝佳玲 就任南舊金山聯合學區委員

台灣移民謝佳玲 就任南舊金山聯合學區委員
莫德納對亞裔效果好？醫護：不足採信

莫德納對亞裔效果好？醫護：不足採信
「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求
弱勢社區金銀島和田德隆被指定重點照顧 疫苗分配仍少

弱勢社區金銀島和田德隆被指定重點照顧 疫苗分配仍少

國泰銀行與加州大學洛杉磯分校安德森預測中心發佈《美中經濟報告2021》

國泰銀行與加州大學洛杉磯分校安德森預測中心發佈《美中經濟報告2021》

熱門新聞

75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

2021-03-23 00:58
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19
灣區城市擁有全美最多的「無牽無掛」的人工。（美聯社）

說走就可走…矽谷勞工 全美最無牽掛

2021-03-24 11:20
屋崙將實行保障收入試點計畫，符合條件的600個非裔、原住民和有色人種低收入家庭，將至少連續18個月、無條件獲得每月500元的收入。預計最快今年春季開始付款。（取自屋崙韌性家庭計畫官網）

全美最豪氣！金山屋崙保障收入 600家庭每月發500元

2021-03-24 14:15
進入橙色級別後，灣區電影院可允許更多民眾進入。（Getty Images）

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

2021-03-23 23:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」