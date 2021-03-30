悲情加州：疫情失業率全美第4高 就業恢復全美第4低

加州疫情失業率全美第四高，自2020年2月以來，提高3.9%至8.4%。(圖取自電視截圖)

過去12個月疫情期間，加州就業 恢復情況排名全美第四低、疫情失業率則排名全美第四高。加州為減緩病毒傳播而進行的嚴格商業限制，對就業市場造成影響。

以工作總數來看，加州失去的工作全美最多，自2020年2月開始，裁員了166萬人。次於加州的紐約州 ，則減少106萬份工，排名第三的德州，裁員59萬3000人。僅有兩個州的就業情況優於前一年：愛達荷州增加7900個工作、猶他州增加5800個就業機會。蒙大拿州失業人數最少，僅減少了1萬300名工作人數。

加州原本擁有全美最大的就業市場、擁有1600萬名勞工。其次為德州，有1240萬人。紐約排名第三，有880萬名工作者。

若以政黨來看各州就業表現，民主黨州包括加州，一年內共減少了656萬份工作。共和黨州表現稍佳，裁員329萬人。若以失業標準來看，加州失業率2月份為8.4%，為全美第四差。最差的是紐約，失業率9.6。康乃狄克州與夏威夷州排第三，失業率8.5%。新罕布夏州與佛特蒙州失業率最低3.3%，南達科他州為3.4%。

就失業率來看，加州過去一年失業率提高3.9%至8.4%，排名全美第四高，失業率上升幅度則是自2020年2月以來全美第六大。夏威夷則是失業率提高最多的州，增加6.4%至8.5%。排名第二差的是紐約州，失業率增加5.5%至9.6%。康乃狄克州失業率上升4.2%至8.5%。新罕布夏州失業率則只增加0.2%至3.3%。

不過請注意，經濟上遭遇的陣痛，卻在另一方面顯示出優勢。加州疫情死亡率比全國死亡率低11%。加州有5萬8500人死於新冠，相當於每10萬名居民中有1482人喪生；全美有54萬8000人因新冠喪生，相當於每10萬人就有1669人死亡。