我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美病故破55萬 已施打1億4581萬劑疫苗

川普現身婚禮 吐嘲完拜登施政後問：想我了嗎？

柏克萊加大新亮點：虛擬遊教學樓

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster。學生和教職工可創建虛擬頭像，參觀Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的2D或3D模型，提出互動意見。（視頻截圖）
柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster。學生和教職工可創建虛擬頭像，參觀Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的2D或3D模型，提出互動意見。（視頻截圖）

疫情之中，網課成為學習主要方法。柏克萊加大環境設計學院建築學教授、擴展現實實驗室主任卡爾達斯（Luisa Caldas）及其團隊，最近推出一個互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster，學生和教職工只需一台電腦，就能登錄創建自己的虛擬頭像，參觀環境設計學院的Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的平面或3D設計模型，提出互動意見。

柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster...
柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster。學生和教職工可創建虛擬頭像，參觀Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的平面或3D模型，提出互動意見。（取自柏加大官網）

環境設計學院院長查卡巴提（Vishaan Chakrabarti）表示，學校遠程學習後，師生失去面授課的互動性，所以決定開發項目，讓大家碰撞火花。在校園重新開放後，項目將長期存在。

這是柏加大首個同類項目。環境設計學生師生可透過定制的應用程式或網絡平台訪問。用戶創建代表自己的頭像，進入Bauer Wurster Hall大樓，經過熟悉的樓梯間、庭院和其他區域。參與者還能瀏覽研究生論文模型，查看虛擬大廳內數字版上的師生評論。還可通過Slack消息或Zoom視頻與樓內其他學生和教師聯繫。

卡爾達斯表示，如何在虛擬環境中交流，讓它不是一個孤立體驗，而是一個集體體驗，這是項目最終想實現的目標。希望學生能夠在空間中創建同步互動，並擁有適合他們交流風格的工具。

柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster...
柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster。學生和教職工可創建虛擬頭像，參觀Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的2D或3D模型，提出互動意見。（視頻截圖）

博士生貝利（Elnaz Bailey）是幫助卡爾達斯設計項目的10名學生之一，幫助設計了平台上的展覽和互動功能。他表示，最獨特的地方，是為每個學生提供辦公桌的工作室空間，參與者可以給同學留下數字便簽或留言。學生還可以將他們的平面圖紙和3D模型作品上傳到辦公桌上。「同學可以選擇點擊進入設計進行觀察。就像你在為作品舉辦一個開放日一樣。這是項目最強大的部分。他們可以走進你的空間，給你回饋，或者從你的作品中借鏡，進而應用到自己的學習中。」

建築學研究生斯威克（Kris Swick）參與了設計平台，對用戶介面功能提出了意見。他的研究生論文主要是關於自己動手打造建築。他認為，互動項目可以讓學生有能力合作，並發現設計問題。比如，圖紙和物理模型難以看到在虛擬3D空間中發現的結構問題。

柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster...
柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster。學生和教職工可創建虛擬頭像，參觀Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的平面或3D模型，提出互動意見。（視頻截圖）

學院校友和企業家Shawn Tsao在疫情開始時幫助資助項目。因為他覺得學生沒有辦法在工作室環境中進行合作。Shawn Tsao對虛擬空間建築行業未來的潛力很感興趣。「我確實看到在未來，以後人們將在虛擬的世界、虛擬的環境中工作。而對於柏加大的學生來說，現在就能夠瞭解這些，我認為將是推動建築業未來發展的關鍵。」

3月29日開始，互動項目舉行著名設計師Deanna Van Buren的展覽，名為「打造無監禁國家」（Building for a Decarceration Nation）。她宣導恢復性司法，希望在建築環境方面進行創新，以結束大規模監禁。 此次虛擬展覽，包括一個畫廊講座和問答環節，會持續開放至5月15日。

疫情 柏克萊加大

上一則

差點被搶…華女挺身做義工巡護華埠

下一則

「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

延伸閱讀

柏克萊加大新亮點：虛擬遊教學樓

柏克萊加大新亮點：虛擬遊教學樓
線上自評5種慢性病罹患風險 醫：嚴防無預警猝死

線上自評5種慢性病罹患風險 醫：嚴防無預警猝死
柏克萊加大推「變革者計畫」 200新生寄宿體驗

柏克萊加大推「變革者計畫」 200新生寄宿體驗
柏克萊加大「種族配額」 2027西裔學生占25％遭批違憲

柏克萊加大「種族配額」 2027西裔學生占25％遭批違憲
柏克萊加大畢業 律師轉行演唱 顧忠光入圍葛萊美獎

柏克萊加大畢業 律師轉行演唱 顧忠光入圍葛萊美獎
刀深插柏克萊加大學生背部 29歲兇嫌被逮

刀深插柏克萊加大學生背部 29歲兇嫌被逮

熱門新聞

75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

2021-03-23 00:58
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19
灣區城市擁有全美最多的「無牽無掛」的人工。（美聯社）

說走就可走…矽谷勞工 全美最無牽掛

2021-03-24 11:20
屋崙將實行保障收入試點計畫，符合條件的600個非裔、原住民和有色人種低收入家庭，將至少連續18個月、無條件獲得每月500元的收入。預計最快今年春季開始付款。（取自屋崙韌性家庭計畫官網）

全美最豪氣！金山屋崙保障收入 600家庭每月發500元

2021-03-24 14:15
進入橙色級別後，灣區電影院可允許更多民眾進入。（Getty Images）

加州灣區舊金山、聖他克拉拉、馬連3縣進入橙色級別

2021-03-23 23:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」