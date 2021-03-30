柏克萊加大新亮點：虛擬遊教學樓

柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster。學生和教職工可創建虛擬頭像，參觀Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的2D或3D模型，提出互動意見。（視頻截圖）

疫情 之中，網課成為學習主要方法。柏克萊加大 環境設計學院建築學教授、擴展現實實驗室主任卡爾達斯（Luisa Caldas）及其團隊，最近推出一個互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster，學生和教職工只需一台電腦，就能登錄創建自己的虛擬頭像，參觀環境設計學院的Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的平面或3D設計模型，提出互動意見。

柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster。學生和教職工可創建虛擬頭像，參觀Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的平面或3D模型，提出互動意見。（取自柏加大官網）

環境設計學院院長查卡巴提（Vishaan Chakrabarti）表示，學校遠程學習後，師生失去面授課的互動性，所以決定開發項目，讓大家碰撞火花。在校園重新開放後，項目將長期存在。

這是柏加大首個同類項目。環境設計學生師生可透過定制的應用程式或網絡平台訪問。用戶創建代表自己的頭像，進入Bauer Wurster Hall大樓，經過熟悉的樓梯間、庭院和其他區域。參與者還能瀏覽研究生論文模型，查看虛擬大廳內數字版上的師生評論。還可通過Slack消息或Zoom視頻與樓內其他學生和教師聯繫。

卡爾達斯表示，如何在虛擬環境中交流，讓它不是一個孤立體驗，而是一個集體體驗，這是項目最終想實現的目標。希望學生能夠在空間中創建同步互動，並擁有適合他們交流風格的工具。

柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster。學生和教職工可創建虛擬頭像，參觀Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的2D或3D模型，提出互動意見。（視頻截圖）

博士生貝利（Elnaz Bailey）是幫助卡爾達斯設計項目的10名學生之一，幫助設計了平台上的展覽和互動功能。他表示，最獨特的地方，是為每個學生提供辦公桌的工作室空間，參與者可以給同學留下數字便簽或留言。學生還可以將他們的平面圖紙和3D模型作品上傳到辦公桌上。「同學可以選擇點擊進入設計進行觀察。就像你在為作品舉辦一個開放日一樣。這是項目最強大的部分。他們可以走進你的空間，給你回饋，或者從你的作品中借鏡，進而應用到自己的學習中。」

建築學研究生斯威克（Kris Swick）參與了設計平台，對用戶介面功能提出了意見。他的研究生論文主要是關於自己動手打造建築。他認為，互動項目可以讓學生有能力合作，並發現設計問題。比如，圖紙和物理模型難以看到在虛擬3D空間中發現的結構問題。

柏克萊加大環境設計學院推出互動虛擬項目Virtual Bauer Wurster。學生和教職工可創建虛擬頭像，參觀Bauer Wurster大樓，漫步樓內的展覽廳，甚至能瀏覽其他同學的平面或3D模型，提出互動意見。（視頻截圖）

學院校友和企業家Shawn Tsao在疫情開始時幫助資助項目。因為他覺得學生沒有辦法在工作室環境中進行合作。Shawn Tsao對虛擬空間建築行業未來的潛力很感興趣。「我確實看到在未來，以後人們將在虛擬的世界、虛擬的環境中工作。而對於柏加大的學生來說，現在就能夠瞭解這些，我認為將是推動建築業未來發展的關鍵。」

3月29日開始，互動項目舉行著名設計師Deanna Van Buren的展覽，名為「打造無監禁國家」（Building for a Decarceration Nation）。她宣導恢復性司法，希望在建築環境方面進行創新，以結束大規模監禁。 此次虛擬展覽，包括一個畫廊講座和問答環節，會持續開放至5月15日。