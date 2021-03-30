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「若符資格 快接種」加州疫苗全面開打 官員憂供不應求

編譯組／綜合29日電
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）
加州50歲和50歲以上民眾本周可開始接種疫苗，官員擔心供應量不夠。（美聯社）

隨著加州4月1日起50歲和50歲以上民眾可開始接種疫苗，4月15日起16歲和16歲以上民眾可開始接種疫苗，疫苗接種需求勢必迅速增加。因此，疫苗供應量是否能滿足需求，成為各方關心的話題。

未來兩周，加州將收到約125萬劑疫苗，包括嬌生（Johnson & Johnson）單劑疫苗和輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）第一劑疫苗，另外還有輝瑞和莫德納的第二劑疫苗。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的數據，如果民眾接種資格繼續按照計畫擴大，大部分加州人到6月底前將具備一定程度的免疫力。

嬌生合作公司Catalent上周獲得美國食品與藥物管理局（FDA）授權，加入協助嬌生生產和運送疫苗。Catalent的高速裝瓶注入設備每分鐘可裝高達400劑，一個月可裝數百萬劑，嬌生疫苗的供應量因此大幅增加。三種疫苗供應量總和下周起將增加五倍，從3月22日當周的4萬4000劑，增加為4月5日當周22萬4000劑。

輝瑞第一劑疫苗未來兩周可望出貨64萬4000劑，本周最多可出貨52萬4000劑。莫德納第一劑疫苗出貨量一直保持穩定，平均每周出貨38萬劑。輝瑞和莫德納疫苗都包含分開和相同數量的第二劑疫苗，可在第一劑疫苗出貨後二到三周訂購。

不過，專家表示，隨著愈來愈多較年輕、較健康的民眾獲得接種資格，如何讓最有需要的年長者、弱勢群體和其他高風險群體接種疫苗成了最大的挑戰。

聖他克魯茲縣衛生局官員紐爾（Gail Newel）說：「如果你已經符合資格，我鼓勵你趕快在4月1日前接種疫苗，否則，到了4月1日，你就得與縣內更多人口競爭疫苗。」

柏克萊數據科學公司Cogitativo執行長維拉斯蓋茲（ Gary Velasquez）形容，加州的疫苗現況若用籃球賽來比喻，有如80歲的老祖母和杜蘭特（Kevin Durant）在球場上跳球爭球權。他說：「為了照顧最弱勢的社區，我們必須更謹慎，更要遵循規定。」

至於需要多久時間所有民眾才能獲得免疫力，要視加州的疫苗計畫是否能按照計畫運行。

加州18歲以上人口約3200萬人，50歲到64歲的人口約760萬人，目前已接種第一劑疫苗的人口將近1100萬人。如果加州4月中旬每周疫苗供應量增加到250萬劑，6月中旬供應量增加到375萬劑，那麼，加州剩下的2200萬成人應該可以在6月底前至少接種到一劑疫苗。

疫苗 加州 莫德納

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