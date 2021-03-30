第一夫人明訪加州中谷 紐森夫婦將陪同

第一夫人吉兒·拜登將於3月31日到訪加州中谷「四十英畝」農場，紀念農場工人領袖塞薩爾·查韋斯。（美聯社）

美國第一夫人吉兒·拜登 （Jill Biden）將於3月31日（周三）到訪加州 中谷寇恩縣（Kern County）德拉諾市（Delano），在名為「四十英畝」（The Forty Acres）的農場參加一項「行動日」（Day of Action）活動。

當天是已故民權和農場工人領袖塞薩爾·查韋斯（César Chávez ）的生日紀念日。這是加州法定假日。查韋斯被稱為「農場工人之子」，是加州中谷乃至世界各地農場工人權利的宣導者。他於20世紀60年代末通過組織工會、遊行、罷工和絕食，首次引起全國對農場工人工作和生活的惡劣條件的關注。

吉兒將特別參觀「四十英畝」農場內的一座查韋斯紀念碑。這座紀念碑現在已經成為「國家歷史古迹」。

總統拜登（Joe Biden）入主白宮 後，試圖突出查韋斯的政治遺產。他選擇了一尊查韋斯的青銅半身像，擺放在總統辦公室辦公桌後面最顯眼的位置。

加州州長紐森（Gavin Newsom）和夫人席貝爾（Jennifer Siebel Newsom）將陪同吉兒到訪德拉諾市。參與組織此次活動的機構包括塞薩爾·查韋斯基金會、「聯合農場工會」（United Farm Workers）、UFW基金會。

根據國家公園管理局（National Park Service）的紀錄，「四十英畝」農場正是「聯合農場工會」的第一個總部，成立於1966年。

活動預定開始時間是當天下午2時20分。由於場地空間限制和新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衛生指南的要求，此次活動將不向媒體開放現場採訪。白宮第一夫人辦公室將於當天活動結束後向媒體提供新聞稿和圖片。