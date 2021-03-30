加州參議員嗆疫苗分配「貧富有別」 盼開放社區接種

加州參議員貝克爾認為，受疫情影響最嚴重的社區和人群應該獲得資格加快新冠疫苗接種進度。（記者黃少華／攝影）

代表聖馬刁縣南部和聖他克拉拉縣北部的州參議員 貝克爾（Josh Becker）3月29日發表聲明，敦促州府立即將新冠疫苗 接種資格，擴大到受疫情 影響最嚴重社區的所有居民。

聖馬刁縣東巴洛阿圖市（East Palo Alto）是疫情大流行期間受災最嚴重以及疫苗接種率（24%）最低的城市之一。然而，在僅僅相隔5英哩路程的聖馬刁縣阿賽頓市（Atherton），儘管只有33%的人口符合州府優先接種條件，卻聲稱疫苗接種率達到灣區最高的75%。

貝克爾表示：「像東巴洛阿圖這樣的社區，是大量重要一線工作者的家園。他們在整個疫情大流行期間，英勇地支持了我們所有人，但基本上仍然沒有接種疫苗。」

貝克爾敦促州府立即將疫苗接種資格擴大到東巴洛阿圖、North Fair Oaks、Belle Haven和其它在疫情大流行期間受到不成比例影響的社區所有居民。他說：「例如，如果你是16歲或以上、家住東巴洛阿圖，你將有資格。這將簡化這些社區的准入門檻，使更多的人站出來接種疫苗。」

在目前的東巴洛阿圖，建築工人、管家、園丁、沒有托兒執照的保姆等人群，都沒有被明確列入合資格接種疫苗。貝克爾說：「如果這些人認為他們不想占別人的位置而不符合資格，他們就不會走進來。這一變化將使住在一起的家庭更容易接種疫苗。」

貝克爾讚揚州長紐森（Gavin Newsom）將疫苗接種資格從4月1日的50歲及以上人口，擴大到4月15日的16歲及以上人口，並承諾在疫苗難以到達的社區開展非傳統的推廣活動。他還感謝聖馬刁縣確定目標，將資源轉移到有需要的社區。

貝克爾強調：「但我們必須讓自己負起責任，並採取更多行動，加快向那些歷史上被落在後面的人提供疫苗，確保他們不會再次被推到後面。」他認為，擴大接種資格，加上承諾在疫苗難以到達的社區開展非傳統外展活動，將有助於降低新型冠狀病毒（COVID-19）的社區感染率、住院率和死亡率，也將有助於减少可能出現的新變種病毒。

難以上網的加州居民，可以撥打熱線電話1-833-422-4255，並且向My Turn系統的代理人尋求接種疫苗的幫助。有預約困難的人士也可以撥打電話（650）212-3313，與貝克爾參議員選區辦公室聯繫。