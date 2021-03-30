加州參議員嗆疫苗分配「貧富有別」 盼開放社區接種
代表聖馬刁縣南部和聖他克拉拉縣北部的州參議員貝克爾（Josh Becker）3月29日發表聲明，敦促州府立即將新冠疫苗接種資格，擴大到受疫情影響最嚴重社區的所有居民。
聖馬刁縣東巴洛阿圖市（East Palo Alto）是疫情大流行期間受災最嚴重以及疫苗接種率（24%）最低的城市之一。然而，在僅僅相隔5英哩路程的聖馬刁縣阿賽頓市（Atherton），儘管只有33%的人口符合州府優先接種條件，卻聲稱疫苗接種率達到灣區最高的75%。
貝克爾表示：「像東巴洛阿圖這樣的社區，是大量重要一線工作者的家園。他們在整個疫情大流行期間，英勇地支持了我們所有人，但基本上仍然沒有接種疫苗。」
貝克爾敦促州府立即將疫苗接種資格擴大到東巴洛阿圖、North Fair Oaks、Belle Haven和其它在疫情大流行期間受到不成比例影響的社區所有居民。他說：「例如，如果你是16歲或以上、家住東巴洛阿圖，你將有資格。這將簡化這些社區的准入門檻，使更多的人站出來接種疫苗。」
在目前的東巴洛阿圖，建築工人、管家、園丁、沒有托兒執照的保姆等人群，都沒有被明確列入合資格接種疫苗。貝克爾說：「如果這些人認為他們不想占別人的位置而不符合資格，他們就不會走進來。這一變化將使住在一起的家庭更容易接種疫苗。」
貝克爾讚揚州長紐森（Gavin Newsom）將疫苗接種資格從4月1日的50歲及以上人口，擴大到4月15日的16歲及以上人口，並承諾在疫苗難以到達的社區開展非傳統的推廣活動。他還感謝聖馬刁縣確定目標，將資源轉移到有需要的社區。
貝克爾強調：「但我們必須讓自己負起責任，並採取更多行動，加快向那些歷史上被落在後面的人提供疫苗，確保他們不會再次被推到後面。」他認為，擴大接種資格，加上承諾在疫苗難以到達的社區開展非傳統外展活動，將有助於降低新型冠狀病毒（COVID-19）的社區感染率、住院率和死亡率，也將有助於减少可能出現的新變種病毒。
難以上網的加州居民，可以撥打熱線電話1-833-422-4255，並且向My Turn系統的代理人尋求接種疫苗的幫助。有預約困難的人士也可以撥打電話（650）212-3313，與貝克爾參議員選區辦公室聯繫。
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