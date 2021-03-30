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加州首例 康縣本周有望開放16歲以上居民施打

編譯組／康曲柯士達縣29日電
康曲柯士達縣表示，本周可能開放給縣內所有16歲和16歲以上居民接種疫苗。（美聯社）
康曲柯士達縣表示，本周可能開放給縣內所有16歲和16歲以上居民接種疫苗。（美聯社）

繼上周開放給所有50歲和50歲以上居民接種疫苗灣區康曲柯士達縣衛生局28日表示，由於該縣來自州和聯邦的疫苗供應量將大幅增加，他們本周可能開放給縣內所有16歲和16歲以上居民接種疫苗。

如果康縣這項宣布成真，將成為灣區第一個開放給所有16歲和16歲以上居民接種疫苗的縣。康縣28日在網站上發布聲明說：「康縣衛生局預定本周開放16歲和16歲以上居民接種疫苗，確切時間將視未來幾天接種預約的情況決定。」

康縣發言人費雪（Karl Fischer）澄清，這項宣布還未完全確定，官員將根據預定收到的疫苗是否準時到達，以及民眾預約的速度有多快來決定。

康縣縣議員喬亞（John Gioia）表示，康縣的社區診所本周有數千個預約空位，如果沒有被用光，就會考慮開放給16歲以上居民使用。喬亞說：「我們希望以最快的速度讓民眾接種疫苗，因為變種病毒不斷傳播，愈多人愈快接種愈好。」

不過，康縣衛生局警告，擴大接種資格範圍可能造成預約時間延後和預約空位減少。因此，康縣呼籲已經符合資格的居民不要再等待，現在就預約接種，以免之後得和他人爭搶疫苗。康縣目前符合疫苗接種資格的是50歲和50歲以上居民、16歲以上有健康高風險的居民、殘障人士和特定必要性勞工。

如果康縣本周開放給所有16歲以上居民接種，將超前加州步伐兩周，因為加州要到4月15日才會開放給所有16歲以上居民接種。

喬亞指出，康縣縣內有11個聯邦合格醫療中心致力為弱勢社區提供疫苗服務，例如位於聖巴布洛（San Pablo）的西縣醫療中心（West County Health Center）的大型接種站，他們的疫苗是由聯邦直接供應。

數據顯示，康縣97%的75歲以上居民已接種疫苗，16歲以上居民有四分之一已接種疫苗。

疫苗 加州 灣區

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