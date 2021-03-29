對抗歧視 金山希爾斯堡百人集會挺亞裔

不少兒童參與了希爾斯堡的遊行。（記者李晗 / 攝影）

全美範圍內亞裔 民權運動風起雲湧。灣區聖馬刁縣的希爾斯堡市（Hillsborough），也在3月28日（周日）舉行集會，抗擊針對亞裔的歧視和暴力，有數百人出席。

集會由多位女性一起組織發起，名為「團結遊行 ：站出來反對針對亞太裔的犯罪」。集會人士首先在希爾斯堡的市政廳之前集會，多位演講者辭職之後，數百人遊行至了附近柏林甘市的市中心、市政廳。示威者一路高叫口號，比如「更多的愛，更少的仇恨」，以及「你來自哪裡？美國 ！」等等。數百人繞了一圈之後，回到希爾斯堡市政廳，繼續有嘉賓致辭。

希爾斯堡市議員莊吳明芳在活動上致辭。（記者李晗 / 攝影）

希爾斯堡市議員、前任市長莊吳明芳（Maire Chuang）在致辭時呼籲大家積極投入亞裔的社區建設，無論是企業、社會機構、還是個人。

她同時舉例提及此前舊金山市場街（Market St）謝蕭珍婆婆遇襲之後還擊的事件。她指出，婆婆的事跡讓亞裔社區為之一振，捐款突破90萬元，而且婆婆家人最終決定把大部分的募捐所得都捐出來回饋亞裔社區。她希望大家都能記住謝蕭珍的名字。

希爾斯堡是全美有名的富人區，房價高企，該市也曾經入選全美最富裕的城市榜單。目前市內大約有30%的亞裔居民，接近三分之一。莊吳明芳是希爾斯堡市議會中，五位市議員中的唯一的亞裔。

當天的遊行中也有不少的家庭出席，眾多小朋友們也舉著特製的標語，聲援亞裔民權運動。華裔的兒童故事書作家陳曜豪（Oliver Chin）出席活動致辭，他最新出版了新書「亞裔棒極了」（Awesome Asian Americans）。活動在下午4時左右結束。