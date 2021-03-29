我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我們跟長賜號變朋友了」運河兩旁居民依依不捨

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

對抗歧視 金山希爾斯堡百人集會挺亞裔

記者李晗 / 舊金山報導
不少兒童參與了希爾斯堡的遊行。（記者李晗 / 攝影）
不少兒童參與了希爾斯堡的遊行。（記者李晗 / 攝影）

全美範圍內亞裔民權運動風起雲湧。灣區聖馬刁縣的希爾斯堡市（Hillsborough），也在3月28日（周日）舉行集會，抗擊針對亞裔的歧視和暴力，有數百人出席。

集會由多位女性一起組織發起，名為「團結遊行：站出來反對針對亞太裔的犯罪」。集會人士首先在希爾斯堡的市政廳之前集會，多位演講者辭職之後，數百人遊行至了附近柏林甘市的市中心、市政廳。示威者一路高叫口號，比如「更多的愛，更少的仇恨」，以及「你來自哪裡？美國！」等等。數百人繞了一圈之後，回到希爾斯堡市政廳，繼續有嘉賓致辭。

希爾斯堡市議員莊吳明芳在活動上致辭。（記者李晗 / 攝影）
希爾斯堡市議員莊吳明芳在活動上致辭。（記者李晗 / 攝影）

希爾斯堡市議員、前任市長莊吳明芳（Maire Chuang）在致辭時呼籲大家積極投入亞裔的社區建設，無論是企業、社會機構、還是個人。

她同時舉例提及此前舊金山市場街（Market St）謝蕭珍婆婆遇襲之後還擊的事件。她指出，婆婆的事跡讓亞裔社區為之一振，捐款突破90萬元，而且婆婆家人最終決定把大部分的募捐所得都捐出來回饋亞裔社區。她希望大家都能記住謝蕭珍的名字。

希爾斯堡是全美有名的富人區，房價高企，該市也曾經入選全美最富裕的城市榜單。目前市內大約有30%的亞裔居民，接近三分之一。莊吳明芳是希爾斯堡市議會中，五位市議員中的唯一的亞裔。

當天的遊行中也有不少的家庭出席，眾多小朋友們也舉著特製的標語，聲援亞裔民權運動。華裔的兒童故事書作家陳曜豪（Oliver Chin）出席活動致辭，他最新出版了新書「亞裔棒極了」（Awesome Asian Americans）。活動在下午4時左右結束。

亞裔 遊行 美國

上一則

弱勢社區金銀島和田德隆被指定重點照顧 疫苗分配仍少

下一則

金山密爾比達反歧視遊行 年輕人站出來：我們受夠了!

延伸閱讀

金山東灣三谷地區官民集會 反對仇亞暴力

金山東灣三谷地區官民集會 反對仇亞暴力
金山密爾比達反歧視遊行 年輕人站出來：我們受夠了!

金山密爾比達反歧視遊行 年輕人站出來：我們受夠了!
蘇福克郡反仇恨亞裔集會 300人上街怒吼

蘇福克郡反仇恨亞裔集會 300人上街怒吼
推動警務改革 抗議者集會支持「佛洛伊德法」

推動警務改革 抗議者集會支持「佛洛伊德法」
反仇視亞裔 金山3千人怒吼 布里德：不容忍仇恨攻擊

反仇視亞裔 金山3千人怒吼 布里德：不容忍仇恨攻擊
金山南灣5市集會呼籲「停止仇視亞裔」逾千民眾響應

金山南灣5市集會呼籲「停止仇視亞裔」逾千民眾響應

熱門新聞

75歲的舊金山華裔婆婆謝蕭珍（Xiaozhen Xie）還擊歹徒襲擊，目前正在養傷。（陳德和供圖）

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

2021-03-23 00:58
具有軟件工程師背景的張宸華，通過搜索找出了舊金山教育委員五年前涉及歧視亞裔的推文，引起政壇大地震。（記者李晗 / 攝影）

華裔畢業生挖「舊推文」 觸發舊金山政壇地震

2021-03-22 01:20
專家認為，現在到餐廳用餐的風險可能比3月初還高。（美聯社）

堂食仍不安全 專家：無論是否打疫苗 長者都不應冒險在餐廳用餐

2021-03-25 02:19
華裔婆婆被打傷，眼睛腫起。（視頻截圖）

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

2021-03-18 00:18
屋崙將實行保障收入試點計畫，符合條件的600個非裔、原住民和有色人種低收入家庭，將至少連續18個月、無條件獲得每月500元的收入。預計最快今年春季開始付款。（取自屋崙韌性家庭計畫官網）

全美最豪氣！金山屋崙保障收入 600家庭每月發500元

2021-03-24 14:15
灣區城市擁有全美最多的「無牽無掛」的人工。（美聯社）

說走就可走…矽谷勞工 全美最無牽掛

2021-03-24 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知