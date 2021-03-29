習慣居家避疫…全面重啟 有人焦慮不安

經濟生活逐漸恢復正常，但也讓部分民眾感到壓力。(本報檔案照)

經過長達一年的封閉生活後，新冠確診數量大幅下落，愈來愈多人接種疫苗 ，餐廳開始提供室內用餐，許多人對重返正常生活滿懷希望。

可是並非每個人都這麼想。許多人已習慣居家避疫的生活，重新回到過去正常工作社交生活，反而讓他們感到焦慮。

雖然許多人想到可回到球場看球賽，參加音樂會活動時，會感到興奮，可是離開居家避疫，也同時意味著將要回到過去繁忙的生活腳步，如送小孩上學，開車上班，參加公司會議等。這可能不容易一下子調整過來。

特別是現在，許多人還沒有接種疫苗，又傳出許多變種病毒，這更讓人感到不安。

24歲的舊金山 居民艾米莉·劉 (Emily Liu)說，在家生活簡單得多，一年前疫情 剛爆發時，她非常焦慮，想到外出就可能感染病毒，她嚇得整個人都麻痺起來，無法行動。

艾米莉原來擔任數位行銷工作，4月中旬遭解聘，她開始感到憂鬱，需要心理專家協助，開始服用抗憂鬱藥 (antidepressants) ，這些都是過去從沒有發生過的事。

她說，病毒仍在各處流傳，重新開放實在言之過早，特別是年輕的艾米莉還不能接種疫苗，這讓她感到焦躁不安。

舊金山居民現年25歲的西格爾 (Lizzie Siegle) 說，疫情爆發後，她先在聖馬刁家中舒舒服服住了幾個月，然後再搬回舊金山。她一個人住在舊金山，即使出外跑步運動，也覺得有點怪怪的。因為社會生活逐漸恢復，這會帶給她一些壓力。

西格爾說，她很擔心變種病毒。雖然她也希望社會生活回到正常狀態，逐漸慢慢開放，可是我們還沒有到那種地步，許多人生活舉止好像一切已回復正常，這讓她感到焦慮。

舊金山加大精神醫學科教授伊培爾醫師 (Dr. Elissa Epel)說，要回到新冠疫情前的生活需要大幅度調整自己的身心。她指出，許多人已經有新習慣，包括睡眠時間、休息時間，甚至衣櫥內的衣服都已不同，在這種情況下，回到「正常作息」的社會壓力將相當龐大。民眾必須事先自我調整，以防適應不良。