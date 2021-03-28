金山南灣5市集會呼籲「停止仇視亞裔」逾千民眾響應

參與集會的民眾佔滿了整個薩拉度加市議會廣場。（記者陳程威/攝影）

南灣西部山谷的五市市長在27日於薩拉度加聯合舉行的「停止仇視亞裔 」（Stop Asian Hate）集會上，共同呼籲對抗針對亞裔的仇恨犯罪 。本次集會由薩拉度加市長趙嬿（Yan Zhao）聯合庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）、洛斯阿圖市長費利爾（Neysa Fligor）、金寶市市長金伯恩（Elizabeth Gibbons）、蒙特賽倫諾市長雷厚德（Shawn Leuthold）共同發起，逾千民眾參與了集會。

代表灣區 國會第18選區的艾許（Anna Eshoo）、州參議員柯提斯（David Cortese）、州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖縣議員李洲曉（Otto Lee）、聖縣議員史密提恩（Joe Simitian）等灣區政界以及本地執法部門代表出席了集會，共同譴責仇恨犯罪。

趙嬿（講演者）呼籲亞裔民眾要勇敢站出來。（記者陳程威/攝影）

趙嬿表示，針對亞裔的犯罪不應該被容許，必須予以嚴懲。她十分感謝民眾能夠參與此次集會。趙嬿呼籲亞裔民眾不要畏懼，當面對仇恨犯罪以及任何社會不公的時候，要勇敢站出來。蒲仲辰表示，必須譴責針對亞裔的仇恨犯罪。庫比蒂諾作為是一個移民城市的歷史表明，來自不同背景的人們都會被歡迎。他表示，將盡自己所能去反抗任何形式的種族主義。

洛斯阿圖市長費利爾是菲裔，她表示，對自己的菲裔女性的背景感到驕傲，會一直跟亞太裔社區站在一起。金伯恩與雷厚德也都發言，指出仇恨在南灣沒有立足之地，南灣民眾不曾缺席爭取社會公平的運動，今日也不會缺席反對針對亞裔仇恨犯罪的活動。

艾許對於選區民眾站出來支持亞裔的行為感到驕傲。她表示，人們必須團結在一起，讓正義的聲音從南灣社區響徹全國。「你們都是歷史的創造者。」她表示，亞特蘭大對於亞裔女性的襲擊是不可饒恕的。艾許說，對亞裔的歧視有其歷史性根源，根植於美國的歷史，包括排華法案等。她表示，自己會一直跟亞裔站在一起，特別是同遭到暴力襲擊的亞裔女性們站在一起。艾許表示，前總統川普對於亞裔的歧視與仇恨言論使得從去年開始針對亞裔的仇恨案件暴升。「這是一個艱難的時刻，也是一個驕傲的時刻，但更重要的是，無論何時我們都站在一起。」

柯提斯表示，不會容忍針對亞裔的犯罪，會加速推進州層面的立法進程，要求議會加速增撥資源保護亞裔社區。羅達倫表示，3月是女性歷史月，亞裔民眾應組織起來反對針對亞裔仇恨的犯罪，積極參與呼籲社會正義。史密提恩與李洲曉也都致詞，支持亞裔社區，推動聖縣投入資源。